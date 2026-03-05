लखनऊ में चाइनीज मांझे ने दो लोगों को किया लहूलुहान; एक की हालत गंभीर
दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां रामखेलावन की हालत गंभीर बनी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 8:56 PM IST
लखनऊ: हुसैनगंज और नाका इलाकों में गुरुवार को अलग-अलग घटनाओं में दो लोग चाइनीज धागे की चपेट में आकर लहूलुहान हो गए. पहली घटना हुसैनगंज के माल एवेन्यू में हुई, जहां पशुपालन विभाग के कर्मचारी रामखेलावन (54) कूलर बनवाकर घर लौटते समय मांझे का शिकार हो गए और उनकी गर्दन गहराई तक कट गई. वहीं, दूसरी घटना नाका पुल पर हुई, जहां सुशांत गोल्फ सिटी निवासी छात्र प्रणव यादव का चेहरा पतंग मांझे से कट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां रामखेलावन की हालत गंभीर बनी हुई है.
पहली घटना हुसैनगंज के माल एवेन्यू इलाके की: शिवपुरी मंदिर निवासी रामखेलावन (54), जो पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं. रामखेलावन गुरुवार की शाम करीब 5 बजे कूलर बनवाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे. घर से मात्र 150 मीटर पहले एलएमएस के पास अचानक उनके गले में मांझा फंस गया. मांझा इतना तेज था कि उनकी गर्दन गहराई तक कट गई और वह लहूलुहान होकर स्कूटी समेत जमीन पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
घाव ज्यादा गहरा नहीं : इंस्पेक्टर नाका अभिनय कुमार वर्मा ने बताया, सुशांत गोल्फ सिटी निवासी प्रणव यादव, जो एक छात्र है. प्रणव अपने दोस्तों के साथ पान दरीबा से घर लौट रहा था, तभी पुल पर अचानक उड़ता हुआ चाइनीज मांझा उसके चेहरे पर आ लगा, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद दोस्तों ने तत्काल उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया. गनीमत रही कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था, उसके चेहरे पर दो टांके लगे हैं और वह खतरे से बाहर है. उपचार के बाद छात्र को छुट्टी दे दी गई है.
बता दें कि हाईकोर्ट और एनजीटी के कड़े प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ के बाजारों में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है. लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी पुलिस उन दुकानों पर नकेल कसने में नाकाम दिख रही है. जहां से यह मौत का धागा सप्लाई हो रहा है.