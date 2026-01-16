चाइनीज मांझे का कहर, छीनी मुस्कान, युवक के चेहरे पर आए 35 टांके
रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कहा- प्रशासन की नाक के नीचे मौत का व्यापार हो रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 9:49 AM IST
रायपुर: राजधानी की हवाओं में इन दिनों सिर्फ पतंगें नहीं, बल्कि 'मौत की डोर' तैर रही है. देवेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक की जिंदगी उस वक्त बदल गई, जब सड़क पर चलते हुए एक अदृश्य चाइनीज मांझे ने उसके चेहरे को बेरहमी से चीर दिया. हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन यह दर्द सिर्फ घाव का नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का भी है जो बार-बार प्रतिबंध के बावजूद इन जानलेवा धागों की बिक्री नहीं रोक पा रहा है.
खून से लथपथ चेहरा और 35 टांके
देवेंद्र नगर निवासी युवक के लिए वह सफर किसी बुरे सपने जैसा था. पंडरी फ्लाईओवर से जाते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उसका होंठ और गाल बुरी तरह कट गए. डॉक्टरों को चेहरा जोड़ने के लिए 35 टांके लगाने पड़े. आज युवक का चेहरा पट्टियों से ढका है, लेकिन उसकी आंखों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और अपनी स्थिति को लेकर गहरा दर्द है.
"जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ न हो"
अस्पताल से निकलने के बाद युवक सीधे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के पास पहुंचा. युवक का कहना है कि वह न्याय के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आया है ताकि प्रशासन जागे और किसी और मासूम का चेहरा इस तरह न बिगड़े. उसकी भावुक अपील ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.
प्रशासन की नाक के नीचे 'मौत का व्यापार'
इस घटना के बाद राजनीति भी गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पर कड़े प्रहार किए हैं. उन्होंने कहा:"यह बेहद शर्मनाक है कि प्रशासन की नाक के नीचे प्रतिबंधित चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है. आखिर किसकी शह पर यह जानलेवा कारोबार चल रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?"
सड़क पर चलने वाला हर नागरिक आज डरा हुआ है. युवक के चेहरे के ये 35 टांके रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक गहरा निशान हैं. अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद क्या सच में बाजारों से ये 'कातिल डोर' गायब होती है, या फिर अगली किसी दुर्घटना का इंतजार किया जाएगा.