लखनऊ में ख़तरनाक मांझे से KGMU डॉक्टर का नाक और कान कटा; किशोरी का हाथ लहूलुहान

केजीएमयू के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता घायल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में जानलेवा ख़तरनाक मांझे का कहर जारी है. बुधवार को शहर के दो अलग-अलग इलाकों में इस चाइनीज मांझे ने एक डॉक्टर और एक किशोरी को अपना शिकार बनाया. बुधवार को हुसैनगंज क्षेत्र में ओवरब्रिज से गुजर रही किशोरी का हाथ मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह कट गया, वहीं चौक इलाके में केजीएमयू के डॉक्टर की नाक और कान पर गहरे जख्म हो गये. पिछले 15 दिनों में 13 मामले सामने आये: पिछले 15 दिनों में मांझे से लहूलुहान होने का यह 13वां मामला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाम नहीं लगी, तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी. स्कूटी सवार किशोरी लहूलुहान हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)