लखनऊ में ख़तरनाक मांझे से KGMU डॉक्टर का नाक और कान कटा; किशोरी का हाथ लहूलुहान

लखनऊ में ख़तरनाक मांझे से केजीएमयू के डॉक्टर की नाक और कान कट गये, वहीं किशोरी का हाथ बुरी तरह लहूलुहान हो गया.

Published : February 25, 2026 at 9:32 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 10:48 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में जानलेवा ख़तरनाक मांझे का कहर जारी है. बुधवार को शहर के दो अलग-अलग इलाकों में इस चाइनीज मांझे ने एक डॉक्टर और एक किशोरी को अपना शिकार बनाया. बुधवार को हुसैनगंज क्षेत्र में ओवरब्रिज से गुजर रही किशोरी का हाथ मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह कट गया, वहीं चौक इलाके में केजीएमयू के डॉक्टर की नाक और कान पर गहरे जख्म हो गये.

पिछले 15 दिनों में 13 मामले सामने आये: पिछले 15 दिनों में मांझे से लहूलुहान होने का यह 13वां मामला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाम नहीं लगी, तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी.

KGMU डॉक्टर की नाक और कान कटे: ​थाना चौक अंतर्गत चरक चौराहे वाले पुल पर केजीएमयू के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता अपनी बाइक से जा रहे थे. तभी मांझे से उनकी नाक और कान पर गंभीर कट लग गया. चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि डॉक्टर को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है.

ओवरब्रिज पर किशोरी का हाथ कटा: ​हुसैनगंज थाना क्षेत्र के डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर में एक किशोरी अपनी स्कूटी से गुजर रही थी. अचानक पतंग का मांझा उसकी गर्दन की ओर आया. खुद को बचाने के लिए किशोरी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, धारदार मांझे ने उसके हाथ में गहरा घाव कर दिया. खून रोकने के लिए युवती ने तुरंत अपना दुपट्टा घाव पर बांध लिया. राहगीरों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

