चाइनीज डोर से करनाल में छात्र की गर्दन कटी, समय पर ऑपरेशन से बची जिंदगी

चाइनीज डोर बनी जानलेवा ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में एक बार फिर चाइनीज डोर का जानलेवा खतरा सामने आया. सुबह स्कूल जाते समय मां के साथ स्कूटी पर सवार 16 वर्षीय छात्र अचानक हवा में लटकी चाइनीज डोर की चपेट में आ गया. डोर इतनी तेज थी कि बच्चे की गर्दन बुरी तरह कट गई और सांस की नली तक गंभीर चोट पहुंच गई. कुछ ही पलों में हालात बेहद नाजुक हो गए, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों की तत्परता ने जिंदगी की डोर थाम ली. अचानक से चाइनीज़ डोर उलझी : छात्र अपनी मां के साथ रोज की तरह स्कूल जा रहा था. रास्ते में अचानक चाइनीज डोर उलझ गई. मां बच गईं, लेकिन बच्चा सीधे उसकी चपेट में आ गया. गर्दन से तेजी से खून बहने लगा. घटना के बाद वहां मौके पर मौजूद कुछ लोग मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहे. हालांकि इसके बाद वहां कुछ संवेदनशील लोगों की मदद से बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया. करनाल में 16 वर्षीय छात्र की गर्दन कटी (ETV Bharat) ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी की जंग: अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को भांपते हुए बिना देरी ऑपरेशन का फैसला लिया. जांच में पुष्टि हुई कि बच्चे की सांस की नली तक कट चुकी थी, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है. डॉक्टर अर्शदीप सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर रवि वर्मा, डॉक्टर विनीत पांचाल और डॉक्टर आदित्य चौधरी की टीम ने मिलकर जटिल सर्जरी की. ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण बच्चे को 24 से 48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. 9 फरवरी को उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया और अब उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.