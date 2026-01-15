ETV Bharat / state

चाइनीज मांझा बना दो युवकों का काल, देवदूत बने मीनू यादव, गंभीर युवक भोपाल रेफर

चाइनीज मांझे से घायल युवक को देखते एडिशनल एसपी ( ETV BHARAT )

इससे संजीव अहिरवार के गले में गंभीर चोट आई है, तो वहीं नरेश अहिरवार के गाल एवं कान और नाक पर गंभीर चोट आई है. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गंभीर हालत मानते हुए संजीव को भोपाल रेफर कर दिया गया है.

चाइनीज मांझा बना दो युवकों का काल, देवदूत बने मीनू यादव (ETV BHARAT)

संजीव अहिरवार अपनी बाइक से ग्राम बोहरा से अपने घर खडीचरा रहा था. तभी वह रास्ते में रेलवे ओवर ब्रिज से होकर निकल रहा था, वहीं शंकर कॉलोनी निवासी नरेश अहिरवार अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा था. रेलवे ओवर ब्रिज के बीच में दोनों की आपस में बाइक क्रॉस हो रही थी, तभी अचानक चाइनीज मांझा दोनों के गलों में फंस गया.

अशोकनगर : शहर में गुरुवार दोपहर 2 बजे रेलवे ओवर ब्रिज पर दो बाइक चालक के गले, नाक और गाल चाइनीज मांझे के फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जहां से संजीव अहिरवार की हालत गंभीर में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया है. वहीं नरेश अहिरवार का उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

रेलवे ओवरब्रिज पर घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे मीनू यादव ने बताया "इन लोगों के आगे मैं बाइक से जा रहा था. तभी रास्ते में अचानक मेरा फोन आ गया और मैं रुककर फोन पर बात करने लगा. इतने में देखा कि सामने दो लोग अचानक जमीन पर गिर गए और उनके गर्दन से खून निकलने लगा.

चाइनीज मांझे से हादसे के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV BHARAT)

इसके बाद एक युवक के गले से तेज खून निकल रहा था जिसके तुरंत बाद में उसको अपनी ही बाइक पर तुरंत बिठाकर जिला अस्पताल ले गया, जहां उसकी भर्ती कराया." सही समय पर जिला अस्पताल पहुंचने के कारण संजीव का प्राथमिक उपचार का डॉक्टर ने उसे भोपाल रेफर कर दिया है.

दुकानों से नहीं, घर से बिका चाइनीज मांझा

चाइनीज मांझे को लेकर अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने कुछ दिन पहले ही आदेश निकाला था, जिसमें उसने उन्होंने चाइनीज मांझा पर टोटल प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने बाजार में किसी भी दुकान पर कोई छापेमार कार्रवाई नहीं की. जिसके कारण यह बड़ी घटना सामने आई है. घटना होने के बाद आप पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि दुकानों से नहीं बल्कि घरों से चाइनीज मांझा बिका.

हादसे के बाद दुकानों पर छापे

जिला अस्पताल में एडिशनल एसपी गजेंद्र कमर, एसडीएम सुभ्रता त्रिपाठी, सीएमएचओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा. संजीव को 108 वाहन से भोपाल रेफर किया गया है. एएसपी गजेंद्र कमर ने बताया "संभवतः अशोकनगर में यह पहला मामला सामने आया है. प्रतिबंध लगने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी. लेकिन अब टीम बनाकर पतंग की दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी." हादसे के बाद कुछ दुकानों पर पुलिस ने छापा मारा.