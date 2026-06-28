Special: लहसुन के लगातार बढ़ते दाम के चलते चाइनीज गार्लिक की एंट्री, नहीं जा रहा बांग्लादेश, मंडी में 200 किलो तक बिक रहा माल
दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में चीनी लहसुन की आवक नजर आने लगी है.
Published : June 28, 2026 at 11:59 AM IST
कोटा : प्रदेश में सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन हाड़ौती संभाग में होता है और विश्व का सबसे बड़ा लहसुन विपणन केंद्र भी कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी ही है. यहां मंडी में लहसुन की आवक बीते साल से इस बार कम है, क्योंकि किसानों का उत्पादन कम हुआ था, दूसरी तरफ किसानों ने अपना माल का स्टॉक भी किया हुआ है. व्यापारियों ने खरीदे हुए माल का भी स्टॉक किया हुआ है. वहीं, मंडी में आवक कम होने के चलते लगातार दाम भी बढ़ रहे हैं. बीते एक महीने में करीब 3000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी मंदी में देखी गई है. इस अनुसार 6 से लेकर 16 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक लहसुन का माल बिक रहा है.
वहीं, हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट माल की कीमत 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक हो गई है. यह दाम मंडी में किसानों को मिल भी रहा है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में सप्लाई नहीं होने के चलते ज्यादा तेजी नहीं बन पा रही है. इधर, लगातार बढ़ रहे दाम और आवक कम होने के चलते चीनी लहसुन की भी एंट्री बड़े शहरों में हो गई है. कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी में लहसुन की ट्रेडिंग करने वाले ओमप्रकाश जैन का कहना है कि दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में चीनी लहसुन की आवक नजर आने लगी है.
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चीन के लहसुन को लेकर अलग-अलग राय : चीनी लहसुन को लेकर व्यापारियों की राय अलग-अलग है. कोटा के ही व्यापारी हरीश विजयवर्गीय का कहना है कि चीन का माल आ तो रहा है, लेकिन हाड़ौती में वह नहीं पहुंचता है. वहीं, बड़े शहरों में भी उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी भी कॉस्टिंग लगभग 200 रुपए प्रति किलो ही आ रही है. इस दाम में भारत में भी वैसे भी लहसुन मिल रहा है.
हिमाचल व कश्मीर का भी पहुंच गया था लहसुन : लहसुन की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी भूपेंद्र नंदवाना का कहना है कि हाड़ौती में चीनी लहसुन ना के बराबर ही पहुंच पाता है. यहां खरीद नहीं होती है. मंडी में व्यापारी इसका विरोध करते हैं. साथ ही इसको पसंद भी नहीं किया जाता है, क्योंकि हाड़ौती के लहसुन की खुशबू और क्वालिटी काफी हाई होती है. देश में यहां के लहसुन की सप्लाई होती है और डिमांड भी काफी रहती है. कोटा की मंडी में दाम बढ़ाने के चलते कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जरूर लहसुन पहुंचा था. उसके दाम भी हाड़ौती के लहसुन से 10 से 20 रुपए प्रति किलो ज्यादा थे, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में वह नहीं आ पाया. उसे पसंद भी कम किया गया था, क्योंकि व्यापारियों को भी बाहर माल भेजने के लिए ही लहसुन मंडी से खरीदना होता है.
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6 हजार से 16 हजार के बीच दाम, मॉडल 13 हजार : ओमप्रकाश जैन का कहना है कि लहसुन का कुछ माल 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल भी बिक रहा है, जिसमें हाई व एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है. यह बड़ी साइज में और चमकीला होता है. हालांकि, इसके एक से दो लॉट ही मंडी में पहुंचते हैं, जबकि औसत मंडी में 6 से 16 हजार रुपए क्विंटल के बीच दाम चल रहे हैं. वहीं, 6 से 8 हजार रुपए क्विंटल में टुकड़ों वाला लहसुन मिल रहा है.
बीते साल की 70 फीसदी आवक : वर्तमान में भामाशाह कृषि उपज मंडी में करीब 7 से 8 हजार कट्टे लहसुन की रोज आवक हो रही है, यानी करीब 3.5 से 4 हजार क्विंटल रोज माल आ रहा है. बीते साल यह आवक करीब 12 से 13 हजार कट्टे यानी 6 से 6.5 हजार क्विंटल के आसपास थी. इस साल बीते साल से करीब 60 से 70 फीसदी ही आवक वर्तमान में हो रही है, इसीलिए भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद के अनुसार दाम नहीं बढ़ रहे हैं.
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कम उत्पादन की वजह से किया स्टॉक : कम आवक का कारण इस बार प्रोडक्शन भी कम हुआ है और दूसरी तरफ किसानों ने भी इस बार लहसुन का स्टॉक किया है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ेंगे, तब किसी के पास लहसुन नहीं होगा तो उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे. इस उम्मीद से इस बार व्यापारियों ने भी अच्छा स्टॉक रखा है, किसानों के माल को पहले खरीद लिया था. ऐसे में उन्हें भी अच्छे दाम की उम्मीद है.
बांग्लादेश भी नहीं जा रहा है लहसुन : ओम प्रकाश जैन का कहना है कि भारत का लहसुन बांग्लादेश और नेपाल सहित अन्य आस पड़ोस के देशों में जाता था. हालांकि, बांग्लादेश से संबंधों में खटास चल रही है, इसीलिए वहां पर यहां का लहसुन नहीं जा रहा है. दूसरी तरफ नेपाल में भी डिमांड कम हो गई है. इन दोनों देशों में चीन ने अपने माल की सप्लाई दी है. वहीं, भारत में भी चोरी-छुपे चीन अपना माल भेज रहा है. यह माल हाड़ौती और मध्य प्रदेश में कम आता है, लेकिन दिल्ली और यूपी के कई जगह पर यह भरपूर पहुंच जाता है. हालांकि, दाम लगभग समान जैसे ही उसके हैं, लेकिन वह स्वाद में हाड़ौती के लहसुन के सामने मिल रहे हैं.
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