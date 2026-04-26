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मदद के बहाने दिव्यांग के घर आना जाना शुरू किया, फिर ऐसी वारदात को दिया अंजाम पुलिस भी हैरान

छिंदवाड़ा में लकवाग्रस्त बुजुर्ग को बंधक बनाकर चोरी ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: एक चोर ने दिव्यांग बुजुर्ग की मदद करने के बहाने घर में आना-जाना शुरू किया. कुछ दिन मददगार बनकर काम भी करता रहा और मौका पाते ही उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है कि पुलिस भी हैरान रह गई. दिव्यांग बुजुर्ग को बंधक बनाकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी की जेवरात बरामद किया है. लकवाग्रस्त बुजुर्ग को बंधक बनाकर की थी चोरी कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि 20 अप्रैल को लालबाग में विमला तंतुवाय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अप्रैल की रात जब वह एक शादी समारोह में गई थीं, तब उनके घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए. घर पर उनके पति जो लकवाग्रस्त हैं अकेले थे, जिनके साथ आरोपियों ने मारपीट भी की थी और करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर चोरी करके आरोपी रफू चक्कर हो गए थे. बरामद हुआ चोरी का माल (ETV Bharat) घर में आने जाने वाले युवक ने ही वारदात को दिया था अंजाम