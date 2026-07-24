ETV Bharat / state

पुलिस हमारी बाप है चोरी करना पाप है, उठक बैठक के साथ चोरों को मिली गजब की सजा

छिंदवाड़ा पुलिस ने चोरों से बीच सड़क कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई, मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने दी ऐसी सजा, चोरी से कर लें तौबा.

CHHINDWARA POLICE THEFT PUNISHMENT
मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने दी गजब की सजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: 'पुलिस हमारी बाप है चोरी करना पाप है' इस तरह के नारे जब छिंदवाड़ा की गलियों में सुनाई दिए तो हर कोई नारेबाजों की तरफ देखने को मजबूर हो गया. छिंदवाड़ा पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा तरीका अपनाया है. दरअसल, मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दो लोगों को देहात थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बीच सड़क में जुलूस निकालकर नारेबाजी करवाते हुए कान पकड़ कर उठक बैठक लगवाया था कि इस तरीके की हरकत दोबारा कोई न कर सके.

मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने दी गजब की सजा

छिंदवाड़ा शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस भी इससे परेशान है. देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "गौरैया गांव से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी जिसकी शिकायत देहात थाने में कराई गई थी पुलिस ने शक के आधार पर रोहित और भावेश को गिरफ्तार किया था पुलिस ने जब उसने से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की वारदात कबूल किया और उनकी निशानी पर कारबोह डैम के पास से दोनों मोटरसाइकिल बरामद किया गया. रोहित पहले से भी दो चोरियों में आरोपी रह चुका है दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है. चोरों को पुलिस का डर रहे और आम जनता का भरोसा कायम रहे इसके लिए सड़क पर जुलूस निकालकर नारेबाजी करवाई और उठक बैठक लगवाई है."

Chindwara Police Punishment
छिंदवाड़ा पुलिस ने बीच सड़क कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई (ETV Bharat)

कोतवाली थाने में भी चोरी की वारदात को दे चुके हैं अंजाम

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर चोर हैं जो मोटरसाइकिल चोरी कर बाहर बेच देते थे. कोतवाली थाना के भरतादेव से भी एक पल्सर मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी की थी. पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की है ताकि और भी चोरियों का खुलासा हो सके. इसके पहले भी छिंदवाड़ा में अलग-अलग इलाकों से कई मोटरसाइकिल चोरी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि इन दोनों चोरों के अलावा और भी गिरोह का हाथ इन वारदातों में शामिल हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

डैम के किनारे छिपा रखी थी मोटरसाइकिल कबाड़ में बेचने की थी तैयारी

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी बड़े शातिर थे उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उसे एक डैम के किनारे छिपा दिया था जहां पर लोगों का आना-जाना कम रहता है. उनकी प्लानिंग थी कि वह मोटरसाइकिल के अलग-अलग पार्ट खोलकर कबाड़ में बेच देंगे ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ सके. इसके पहले भी इन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद इसी तरीके से उसके पार्ट्स खोलकर कबाड़ में बेचा था लेकिन पुलिस की मुखबिरी के सामने इस बार चोरों की प्लानिंग फेल हो गई और भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

TAGGED:

CHHINDWARA POLICE THEFT PUNISHMENT
CHHINDWARA BIKE THEFT
CHHINDWARA CRIME NEWS
CHHINDWARA ACCUSE PUBLIC PROCESSION
CHINDWARA POLICE PUNISHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.