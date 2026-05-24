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किसानों के गर्मी में खेत नहीं रहेंगे खाली, मूंगफली की फसल लगाकर हो सकते हैं मालामाल

मूंगफली की फसल लगाकर हो सकते हैं मालामाल ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: भीषण गर्मी के दौर में खेतों में भी पानी की कमी होने लगती है जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में कई किसानों को खेत खाली रखने पड़ते हैं. ऐसे किसानों के लिए गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली मूंगफली की फसल कमाई का जरिया साबित हो रही है. किसान अपने खेतों से गेहूं या फिर कपास की फसल लेने के बाद गर्मी के सीजन में मूंगफली लगा कर मुनाफे की खेती कर सकते हैं. 25 से 30 हजार रुपए एकड़ की गर्मी में होती है कमाई खेतों से गेहूं चना मसूर या फिर कपास की फसल लेने के बाद गर्मी में पानी की कमी की वजह से ज्यादातर किसान खेत को खाली छोड़ देते हैं. खाली खेत से आमदनी लेने के लिए गर्मी के सीजन में मूंगफली लगाकर कमाई की जा सकती है. ऐसा ही छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कई किसान कर रहे हैं. गर्मी के सीजन में मूंगफली में पानी की जरूरत भी कम पड़ती है और कच्ची मूंगफली की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है. पांढुर्ना जोबनी के किसान परसराम दुफारे ने 4 एकड़ जमीन में गर्मी के सीजन में मूंगफली फसल लगाई गई है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ लगभग 25 हजार से 30 हजार रुपये तक का मुनाफा हो रहा है. गर्मी में मूंगफली की खेती (ETV Bharat)