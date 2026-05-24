किसानों के गर्मी में खेत नहीं रहेंगे खाली, मूंगफली की फसल लगाकर हो सकते हैं मालामाल
गर्मी में पानी की कमी से अधिकतर किसान खेत खाली छोड़ देते, लेकिन कम पानी लेने वाली मूंगफली की खेती से कर सकते अच्छी कमाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 7:53 AM IST
छिंदवाड़ा: भीषण गर्मी के दौर में खेतों में भी पानी की कमी होने लगती है जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में कई किसानों को खेत खाली रखने पड़ते हैं. ऐसे किसानों के लिए गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली मूंगफली की फसल कमाई का जरिया साबित हो रही है. किसान अपने खेतों से गेहूं या फिर कपास की फसल लेने के बाद गर्मी के सीजन में मूंगफली लगा कर मुनाफे की खेती कर सकते हैं.
25 से 30 हजार रुपए एकड़ की गर्मी में होती है कमाई
खेतों से गेहूं चना मसूर या फिर कपास की फसल लेने के बाद गर्मी में पानी की कमी की वजह से ज्यादातर किसान खेत को खाली छोड़ देते हैं. खाली खेत से आमदनी लेने के लिए गर्मी के सीजन में मूंगफली लगाकर कमाई की जा सकती है. ऐसा ही छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कई किसान कर रहे हैं. गर्मी के सीजन में मूंगफली में पानी की जरूरत भी कम पड़ती है और कच्ची मूंगफली की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है. पांढुर्ना जोबनी के किसान परसराम दुफारे ने 4 एकड़ जमीन में गर्मी के सीजन में मूंगफली फसल लगाई गई है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ लगभग 25 हजार से 30 हजार रुपये तक का मुनाफा हो रहा है.
1500 एकड़ जमीन में हो रही मूंगफली की खेती
कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ किसान के खेतों में पहुंचकर गर्मी में लगाई जाने वाली मूंगफली की खेती का निरीक्षण किया. उनके साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक और अधिकारी भी थे. कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि "जिले में लगभग 1500 एकड़ क्षेत्र में मूंगफली फसल की खेती की जा रही है. साथ ही सभी किसानों से अपील की गई है कि तिलहन फसल का उत्पादन बढ़ाने एवं एक्स्ट्रा आमदनी के उद्देश्य से गर्मी की फसल के रूप में मूंगफली का उत्पादन अपनाएं.
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120 दिन में पककर तैयार हो जाती है मूंगफली की फसल
गर्मी के दिनों में ज्यादातर दो दाने वाली मूंगफली की फसल खेतों में लगाई जाती है. चार महीने या लगभग 120 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है. मूंगफली के पौधों की जड़ों के पास की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं तो मूंगफली के पकने का अंदाजा लगाया जाता है. इसमें सिंचाई के लिए पानी की भी हफ्ते में एक बार ही जरूरत होती है. हल्की भूरी और दोमठ मिट्टी में मूंगफली की फसल लगाई जाती है, ताकि जमीन से निकालने में दिक्कत न हो. काली मिट्टी में मूंगफली की फसल की उपज कम होती है.