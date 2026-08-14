दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी, चीन से जुड़े साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़; 4 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में पुलिस ने चीन से जुड़े वर्क फ्रॉम होम टास्क बेस्ड साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 14, 2026 at 10:43 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में पुलिस ने चीन से जुड़े वर्क फ्रॉम होम टास्क बेस्ड साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये चीन में बैठे साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने, अकाउंट खुलवाने, सिम कार्ड की व्यवस्था करने और ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने का काम करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और कमीशन का रिकॉर्ड रखने वाला एक रजिस्टर बरामद किया है.
ऐसे की ठगी
एक शख्स ने साइबर थाना साउथ-वेस्ट में शिकायत दर्ज कराई कि उसे टेलीग्राम के जरिए वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑफर मिला था. ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर पहले उससे सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई. इसके बाद जब पीड़ित ने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की तो साइबर ठगों ने टैक्स, सिक्योरिटी और दूसरे चार्ज के नाम पर लगातार और पैसे जमा करवाए. ठगों के झांसे में आकर पीड़ित अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करता रहा और आखिरकार उससे करीब 12 लाख रुपये ठग लिए गए.
पुलिस ने किया पर्दाफाश
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टेलीग्राम चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और पैसों के पूरे ट्रेल को खंगाला. जांच में पता चला कि ठगी की रकम का एक हिस्सा गगन यादव के बैंक अकाउंट में पहुंचा था. वहीं, ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टेलीग्राम आईडी की तकनीकी जांच में उनसे जुड़े आईपी एड्रेस की लोकेशन चीन में मिली. इसके बाद पुलिस ने बैंक अकाउंट के ऑपरेटर और उसे उपलब्ध कराने वाले लोगों की तलाश शुरू की. तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने गुरुग्राम में छापेमारी कर मेरठ निवासी 29 वर्षीय गीतम सिंह को गिरफ्तार किया.
पुलिस के मुताबिक गीतम सिंह चीन में बैठे साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था और इसके बदले कमीशन लेता था. उसके मोबाइल फोन की जांच में व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चीन में बैठे साइबर ठगों के साथ बातचीत के सबूत मिले. जांच में सामने आया कि गगन यादव का बैंक अकाउंट भी गीतम सिंह के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंचा था. गीतम सिंह के कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए.
नोएडा, इटावा और गाजियाबाद से गिरफ्तारी
पुलिस ने गाजियाबाद से 21 वर्षीय ध्रुव को गिरफ्तार किया गया. ध्रुव इस नेटवर्क में एजेंट की भूमिका निभा रहा था और अलग-अलग लोगों के बैंक अकाउंट की व्यवस्था कर उन्हें आगे सप्लाई करता था. ध्रुव के कब्जे से अलग-अलग अकाउंट होल्डर्स की 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक रजिस्टर बरामद हुआ. इस रजिस्टर में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने के बदले मिलने वाले कमीशन का रिकॉर्ड दर्ज था.
पूछताछ में ध्रुव ने बताया कि अनुज शर्मा ने गगन यादव का बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद की थी और उससे जुड़ा सिम कार्ड भी अनुज शर्मा के नाम पर था. इसके बाद पुलिस ने नोएडा में छापेमारी कर 27 वर्षीय MBA ग्रेजुएट अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया. उसके मोबाइल फोन से कमीशन के भुगतान से जुड़ी चैट बरामद हुईं. इसके बाद पुलिस टीम ने इटावा में छापेमारी कर बैंक अकाउंट होल्डर गगन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक गगन ने अपने बैंक अकाउंट को सिंडिकेट को उपलब्ध कराने के बदले कमीशन लिया था.पुलिस जांच में सामने आया कि चीन में बैठे साइबर ठग टेलीग्राम के जरिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम टास्क का लालच देते थे. शुरुआत में छोटे टास्क देकर पीड़ितों को भरोसे में लिया जाता था और फिर ज्यादा कमाई का लालच देकर उनसे सिक्योरिटी या निवेश के नाम पर बड़ी रकम जमा कराई जाती थी. जब पीड़ित पैसा निकालने की कोशिश करता तो उससे लगातार नए चार्ज के नाम पर और पैसे मांगे जाते थे. दूसरी तरफ भारत में मौजूद आरोपी इन साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे. इन खातों में ठगी की रकम पहुंचने के बाद उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर और लेयर किया जाता था. पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम को USDT यानी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर पैसों की ट्रेल छिपाने की कोशिश भी की जाती थी.
पुलिस की जांच जारी
पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में सिर्फ ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि उनके लिए बैंक अकाउंट, सिम कार्ड और पैसों को ट्रांसफर करने की व्यवस्था करने वाले लोग भी शामिल थे. फिलहाल चार आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस की जांच जारी है.
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