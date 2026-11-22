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बिहार के इस गांव में तीखी मिर्च ने बदली किस्मत, घर-घर में पहुंची सरकारी नौकरी

गयाजी: मिर्च के तीखेपन ने बिहार के गयाजी के कई गांवों की तस्वीर बदल दी है, गांव के लोगों को तीखी मिर्च का तीखापन भी मिठास से भरपूर लगता है. मिर्च ने गांव के किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति को बदल दिया है जिससे कई गांवों में खुशहाली आई है. जिन गांवों में वर्षों से मिर्च की खेती का इतिहास रहा है उन में खंजहांपुर, नानौक, भादेजा, सादी पुर गांव खास बताए जाते हैं.

खास बात ये है कि यहां की तीखी मिर्ची सिर्फ राज्य के जिले तक ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अन्य राज्यों की मंडियों तक पहुंचती है. किसानों को मिर्च की खेती करने से एक सीजन में लाखों की आमदनी भी होती है, जिससे किसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सफल हुए हैं. कई परिवार की नई पीढ़ियों में सरकारी नौकरी भी बढ़ी है.

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मुनाफा में किसान

गया के इन गांवों के किसानों लाखों की आमदनी कर रहे हैं. हालांकि, कम जगह में ज्यादा खेती के कारण कई गांवों की मिट्टी मिर्च के लिए अब अनुकूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जगह पर इसकी खेती हो रही है वो परिवार में खुशहाली के लिए काफी है. किसानों के मुताबिक इसकी खेती से बड़े पैमाने पर लाभ होता है.

मिर्च से बदली है गांव की सूरत

खंजहां पुर गांव के निवासी इंद्र देव विद्रोही कहते हैं कि उनके गांव से ही जिले में बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती की शुरुआत हुई थी, यहां मिर्च की खेती की शुरुआत होने का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है. पहले भी किसान खेती को लेकर जागरूक तो थे लेकिन वह खेती के साथ शिक्षा से ज्यादा जुड़े नहीं थे, बाद में चीजें बेहतर हुई.

शिक्षा दर में बढ़ोतरी से नौकरी प्रतिशत में इजाफा

इंद्र देव विद्रोही ने बताया कि पहले खेती के अलावा दूसरे कार्यों पर ध्यान भी नहीं होता था, लेकिन बाद में मिर्च की खेती से कई चीजों में बदलाव हुए. किसान अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी आगे बढ़े.पिछले 30-35 सालों में यहां तेजी से खेती किसानी वाले गांवों में शिक्षा दर बढ़ने के साथ नौकरी प्रतिशत में भी काफी इजाफा हुआ.

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खेती प्लस नौकरी ने बदली किस्मत

इंद्र देव कहते हैं की खेती और नौकरी में एक तरह से गठजोड़ हो गया. युवा पीढ़ी नौकरी में है तो 50 साल से अधिक उम्र वाले अधिकतर लोग खेती किसानी में लगे हैं. मिर्च ने जब खंजहां पुर की किस्मत बदली तो आसपास के गांव ने भी मिर्च की खेती को अपनाया, जिससे न सिर्फ गांव की आर्थिक स्थिति बदली बल्कि अब यहां शिक्षा और नौकरी में भी सफलता हासिल हुई.

"खंजहां पुर गांव का इतिहास सदियों पुराना है, मुगल काल से पहले से इस गांव के साक्ष्य मिलते हैं, यहां मिर्च की खेती तो मुगल शासन काल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी दौर में इसका विस्तार भी हुआ, हालांकि उस समय ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, संसाधन की भी कमी थी इस वजह से कुछ ही किसान किया करते थे लेकिन फिर आजादी के बाद इस गांव ने मिर्ची की खेती में अपनी अलग पहचान बनाई."- इंद्र देव विद्रोही,किसान

वर्षों पहले पड़ी परिवर्तन की नींव

इंद्र देव विद्रोही कहते हैं कि खंजहां पुर गांव में परिवर्तन की नींव वर्षों पहले पड़ी थी, उस दौर में ग्रामीण समाज में शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और अधिकांश परिवार बच्चों को खेती बाड़ी में ही लगाना बेहतर समझते थे. तब पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी जैसे कि धान गेहूं की खेती पर ही किसान निर्भर थे.

खंजहांपुर गांव का स्कूल (ETV Bharat)

आजादी से पहले सरकारी नौकरी

इंद्र देव के मुताबिक गांव में पहली बार मुगल शासन काल में उनके ही पूर्वजों ने मिर्च की खेती शुरू की थी. उनके गांव की पहली नौकरी आजादी से पहले हुई थी लेकिन तब बस 2-5 घरों में ही सरकारी नौकरी होगी मगर अब तो सिर्फ 300 घरों वाले खंजाहां पुर गांव में ही 300 सरकारी नौकरियां होंगी.



"यहां गांव में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के पद पर लोग बहाल हैं, मेरा बेटा खुद ही एनटीपीसी में SDO के पद पर कार्यरत है. बिहार प्रशासनिक सेवा में गांव के 50 से अधिक लड़के लड़कियां हैं. इन में बीपीएससी से कई अधिकारी भी हैं, शिक्षक भी 50 से अधिक हैं. हाल के वर्षों में बीपीएससी से हुई परीक्षा में भी पास कर लोग सफल हुए हैं. 2015 से लेकर अब तक 75 से अधिक नौकरियां हुई हैं जबकि गांव के कई बेटे बेटियां बहुएं डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अधिवक्ता हैं, अच्छी निजी नौकरी में भी गांव के हर घर से कोई ना कोई है."- इंद्र देव विद्रोही,किसान



मिर्च बेचकर बेटे को बनाया अफसर

गांव के एक किसान सुरेश प्रसाद कहते हैं कि उनके पिता भी मिर्च की ही खेती किया करते थे. हमने भी इसी को आगे बढ़ाया, लेकिन तब मिर्च महंगी नहीं हुआ करती थी. उस दौरान खेती पर सारी चीजें निर्भर थीं. हमने उसी से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया.

गांव ने की खूब उन्नति

सुरेश कहते हैं कि उसकी बदौलत आज गांव ने खूब उन्नति की. एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास एक साइकल भी नहीं हुआ करती थी लेकिन आज फोर व्हीलर है. मेरा एक बेटा रेलवे विभाग में अधिकारी है और ये सब खेती किसानी से संभव हो सका है.

गया में मिर्ची की खेती (ETV Bharat)

"मिर्च की खेती ऐसी है कि फसल टूटने के बाद जल्दी खराब नहीं होती है. व्यापारी खेत में ही आकर उसे खरीद लेते हैं, इसका दाम भी ज्यादा नहीं गिरता है. अगर अभी 60 रुपए प्रति केजी मिर्च बिक रही है तो बहुत ज्यादा इसका दाम उत्पादन के कारण गिरेगा तो 30.40 रुपए प्रति केजी बिकेगी. वैसे नहीं होता है कि जैसे कोई सब्जी 50 रुपए बिक रही है तो वो सीधे 1 रुपए में भी बिकने लगती है लेकिन मिर्च के साथ ऐसा नहीं है."- सुरेश प्रसाद, किसान

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