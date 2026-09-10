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भू-धंसान के साथ ब्लास्टिंग से परेशान हैं चिलगा-कबरीबाद के लोग, घरों में दरारें, प्रबंधन से लगाई गुहार

गिरिडीह के चिलगा गांव के लोग इन दिनों जमीन धंसने और ब्लास्टिंग से परेशान हैं.

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घर पर आई दरार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 8:29 AM IST

3 Min Read
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Iगिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कबरीबाद माइंस के बगल में स्थित चिलगा (टोला कबरीबाद) के लोग जमीन के धंसने के साथ-साथ ब्लास्टिंग से परेशान हैं. यहां गांव के बगल से गुजरी पथ निर्माण विभाग की सड़क के समीप आए दिन जमीन धंसने की घटना घटती रहती है. हरेक वर्ष यहां गोफ बनता रहा है. वहीं यहां के कई घरों में भी दरारें आ गई है.

दूसरी तरफ बगल में संचालित सीसीएल माइंस में हो रहे विस्फोट के कारण कई दफा पत्थर भी उड़कर लोगों के घरों के ऊपर गिरता रहा है. ऐसे में यहां के लोग काफी डरे हुए हैं. लोगों का कहना है कि कम से कम ब्लास्टिंग ऐसी की जाए कि उन्हें नुकसान नहीं हो और किसी की जान पर आफत नहीं आए.

भू-धंसान के साथ ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं ग्रामीण

यहां के रहने वाले टिंकू यादव का कहना है कि जमीन धंसने के कारण एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई किसी दिन जमीन के अंदर नहीं समा जाए. दूसरी तरफ ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरार भी आ रही है. जबकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्लास्टिंग के समय पत्थर सीधे घरों पर आकर गिरता है. उन्होंने बताया कि अभी दो दिन पहले भी ऐसा हुआ जब ब्लास्टिंग के समय पत्थर का एक टुकड़ा घर पर आ गिरा. वह तो समय सही था कि नुकसान नहीं हुआ या किसी की जान नहीं गई.

Chilga Kabaribad Worried land subsidence and blasting in Giridih
घर में आई दरार को दिखाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

वहीं, मनोज यादव कहते हैं कि ब्लास्टिंग के दौरान कुछ पत्थर के टुकड़े उसके घर पर आकर गिर गया था, जिसमें उसकी पत्नी बाल-बाल बच गई. अजीत कुमार यादव कहते हैं कि इसी माइंस की वजह से मेरे पिता की जान चली गई, लेकिन उनके गांव को सुविधा नहीं मिली और न ही सुरक्षा का ख्याल रखा गया. वहीं, सूरज यादव का कहना है कि प्रबंधन को यह देखना चाहिए की किसी को नुकसान नहीं हो.

Chilga Kabaribad Worried land subsidence and blasting in Giridih
ब्लास्टिंग के दौरान घर पर गिर पत्थर के टुकड़े (ETV BHARAT)

क्या कहते है प्रबंधन

इधर, कबरीबाद के ब्लास्टिंग इंचार्ज संजीव कुमार ने कहा कि उनके और उनकी टीम द्वारा ब्लास्टिंग के वक्त पूरी सावधानी बरती जाती है. पहले सायरण बजाया जाता है. इसके अलावा सड़क के किनारे सुरक्षा गार्ड को खड़ा किया जाता है. साथ ही साथ गश्त भी की जाती है. ब्लास्टिंग भी नियमानुसार किया जाता है. दो दिन पहले भी ब्लास्टिंग हुई तो एक दो पत्थर छिटक कर बगल के गांव में गया था. इसके पीछे की वजह बारिश थी. बारिश के कारण ही पत्थर छिटका था. उन्होंने कहा कि लगभग हर रोज ब्लास्टिंग होती है और पूरी सावधानी बरती जाती है.

Chilga Kabaribad Worried land subsidence and blasting in Giridih
मौके पर मजूद लोग (ETV BHARAT)

असुरक्षित है इलाका

बता दें कि कबरीबाद के जिस इलाके में जमीन धंसने का मामला सामने आता है, उस इलाके की जमीन कोयला चोरों ने खोखली कर दी है. यहां की जमीन के नीचे वर्षो से अवैध कोयला खनन किया जाता रहा है. खनन सैकड़ों मीटर लंबी है और यही अवैध खनन के कारण यहां पर जमीन धंस रही है. यह भी बता दे कि इस सैकड़ों मीटर लंबी खोदी गई सुरंग वाली खबर ईटीवी भारत द्वारा पहले ही दिखायी गई है.

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