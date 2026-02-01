ETV Bharat / state

चिल्फी पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ा, लगभग 8 लाख का गांजा जब्त

लग्जरी कार में गांजा तस्करी कर रहे स्मगलर्स पर कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

KAWARDHA GANJA SMUGGLING
कवर्धा गांजा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश सीमावर्ती थाना चिल्फी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है.

गाड़ी की डिक्की में मिला 15 पैकेट गांजा

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में तीन व्यक्ति रायपुर से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही चिल्फी थाना पुलिस ने रायपुर–जबलपुर नेशनल हाइवे 30 पर चिल्फी थाना क्षेत्र के पास नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध वाहन बैरिकेडिंग के पास पहुंचा, जिसे पुलिस ने चारों ओर से घेरकर रोक लिया.

कार की तलाशी लेने पर डिक्की से तीन बैग बरामद किए गए, जिनमें कुल 15 पैकेट गांजा पाया गया. मौके पर ही तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम इमरान (निवासी सिचौली, उत्तर प्रदेश), महताब (निवासी हिमौली, उत्तर प्रदेश) एवं रासिक (निवासी गुरुग्राम, हरियाणा) बताए.

ओडिशा से यूपी गांजा तस्करी

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ट्रेन के माध्यम से ओडिशा के सोनपुर तक जाते थे, जहां से गांजा लेकर रायपुर पहुंचते और फिर सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश ले जाकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर अलग अलग जगहों पर गांजी की सप्लाई करते थे.

सात लाख 75 हजार का गांजा जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15.480 किलोग्राम गांजा, जिसकी बाजार कीमत लगभग 7 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है, तस्करी में यूज की गई लग्जरी टाटा जेस्ट कार अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये जब्त की है. कुल जब्ती की कीमत करीब 8 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई है.

थाना प्रभारी चिल्फी लालजी सिन्हा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार की तलाशी के दौरान 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है. तस्करी कर रहे तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, तीनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहें थे. आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है. वहीं पुलिस अधिकारी ने इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार बताते हुए आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है.

पत्नी पर बीमार पति की हत्या का आरोप, गिरफ्तार
बलौदाबाजार पुलिस का समाधान सेल से क्राइम पर लगाम, चाकू के साथ घूम रहे आरोपी और शराब कोचियों की धरपकड़
कवर्धा में बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ मिली लाश, लोगों के उड़े होश

TAGGED:

KAWARDHA POLICE
KAWARDHA CRIME
कवर्धा गांजा तस्करी
कबीरधाम पुलिस
KAWARDHA GANJA SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.