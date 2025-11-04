ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक के लिए जा रहा बच्चों का वाहन पलटा, पांच घायल, दो की हालत गंभीर

सभी घायल बच्चों को तत्काल बचाव कर अपोलो अस्पताल भेजा गया है. बाकी बच्चे सुरक्षित हैं. परिजनों को सूचित कर दिया गया है और सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा रहा है.दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार वाहन चालक ने मोड़ पर संतुलन खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ - आरके वर्मा, एएसपी

बच्चों की हालत खतरे से बाहर : इस दुर्घटना में पांच बच्चे घायल हुए हैं.जिनमें से दो की हालत गंभीर है. सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अपोलो अस्पताल बचेली ले जाया गया, जहां बच्चों का इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम के मुताबिक सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है. एएसपी आरके वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल को तत्काल मौके पर भेजा गया. पुलिस जवानों की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया.

दंतेवाड़ा : बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे बच्चों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. धुरली गांव से भांसी की ओर जा रहा वाहन बेकाबू होकर पलट गया.इस वाहन में 20 से 25 बच्चे सवार थे.एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई. वहीं ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरु किया.

जिला प्रशासन ने ली इलाज की जिम्मेदारी : इस मामले में पुलिस का कहना है कि चालक और वाहन की तकनीकी जांच कराई जा रही है ताकि लापरवाही की वास्तविक वजह सामने आ सके. वहीं हादसे की खबर मिलते ही जिले के शिक्षा विभाग और खेल अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. जिला प्रशासन ने बच्चों के पूरे इलाज की जिम्मेदारी ली है, अस्पताल प्रबंधन को हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.



अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी : जिला प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि सभी बच्चों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि इस घटना ने बस्तर ओलंपिक के उत्सव जैसे माहौल को एक क्षण में गमगीन कर दिया है. बस्तर ओलंपिक में पहुंचा हर खिलाड़ी और उनकी टीम घायल बच्चों की सलामती की दुआ कर रही है.इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि भविष्य में खिलाड़ियों को ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच और उचित वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

क्या है बस्तर ओलंपिक : बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य अंदरुनी इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है. साथ ही ग्रामीण युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करना है. दंतेवाड़ा जिले के सभी चार ब्लॉक दंतेवाड़ा, बचेली, बारसूर और कटेकल्याण में खेलों का आयोजन किया जा रहा है. बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन खेल के जरिए आदिवासी अंचल के युवाओं की छिपी प्रतिभा को सामने लाते हैं.



