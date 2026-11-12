जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा बाल प्रतिभाओं का मंच, 21 होनहार होंगे सम्मानित
14 नवंबर को बाल दिवस पर चयनित बाल प्रतिभाओं को सम्मान पत्र के साथ 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है.
Published : November 12, 2026 at 4:30 PM IST
जयपुर : बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान की बाल प्रतिभाओं को सम्मानित करने और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए प्रारब्ध फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 14 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह ‘अभिनन्दन’ आयोजित किया जाएगा. जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाले इस समारोह में प्रदेशभर की 21 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा.
समारोह में 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं. इसके साथ ही समाजहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को भी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा. चयनित बाल प्रतिभाओं को सम्मान पत्र के साथ 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है.
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मनोबल बढ़ाया जाएगा : ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद शर्मा सचिन ने बताया कि समारोह का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को उचित मंच उपलब्ध कराना और उनकी उपलब्धियों को समाज के सामने लाना है. इसके तहत शिक्षा से लेकर खेल के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले प्रतिभाओ को सम्मानित किया जाएगा. इससे अन्य बच्चों को भी अपने लक्ष्य हासिल करने और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.
ट्रस्ट के संरक्षक शंकरलाल शर्मा पाटन ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की गई है. समारोह के माध्यम से बच्चों की उपलब्धियों को सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा. कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग भी समारोह में मौजूद रहेंगे.
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