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जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा बाल प्रतिभाओं का मंच, 21 होनहार होंगे सम्मानित

14 नवंबर को ‘अभिनन्दन’ समारोह ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान की बाल प्रतिभाओं को सम्मानित करने और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए प्रारब्ध फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 14 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह ‘अभिनन्दन’ आयोजित किया जाएगा. जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाले इस समारोह में प्रदेशभर की 21 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा.