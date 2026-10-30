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विशेष बच्चों के हुनर से रोशन होगी दीपावली, आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहा पहला कदम स्कूल

पहला कदम स्कूल ( Etv Bharat )

धनबाद: दीपावली पर घरों को सजाने के लिए बाजार में तरह-तरह के सामान उपलब्ध हैं. लेकिन धनबाद में एक ऐसा स्कूल भी है, जहां बच्चों के हाथों से तैयार सजावटी सामान लोगों के घरों की रौनक बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है. ये बच्चे विशेष जरूरतों वाले हैं, लेकिन इनके हुनर और हौसले की चमक किसी से कम नहीं है. पहला कदम स्कूल में बच्चे दीये, कलश, तोरण और दूसरे सजावटी सामान बना रहे हैं. खास बात यह है कि स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

अपने हुनर से ये बच्चे सजा रहे हैं दीपावली का बाजार