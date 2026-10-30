विशेष बच्चों के हुनर से रोशन होगी दीपावली, आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहा पहला कदम स्कूल
धनबाद के सरायढेला स्थित पहला कदम स्कूल में विशेष बच्चे दिवाली के लिए दीये और सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं. रिपोर्ट - नरेंद्र निषाद.
Published : October 30, 2026 at 7:40 AM IST
धनबाद: दीपावली पर घरों को सजाने के लिए बाजार में तरह-तरह के सामान उपलब्ध हैं. लेकिन धनबाद में एक ऐसा स्कूल भी है, जहां बच्चों के हाथों से तैयार सजावटी सामान लोगों के घरों की रौनक बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है. ये बच्चे विशेष जरूरतों वाले हैं, लेकिन इनके हुनर और हौसले की चमक किसी से कम नहीं है. पहला कदम स्कूल में बच्चे दीये, कलश, तोरण और दूसरे सजावटी सामान बना रहे हैं. खास बात यह है कि स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.
अपने हुनर से ये बच्चे सजा रहे हैं दीपावली का बाजार
धनबाद के सरायढेला जगजीवन नगर स्थित पहला कदम स्कूल यानी विशेष बच्चों का विद्यालय में दीपावली की तैयारियां खास अंदाज में चल रही हैं. यहां बच्चे दीपावली के लिए दीये, दीपक, कलश, तोरण और घर सजाने के कई तरह के सामान तैयार कर रहे हैं. मोमबत्ती बनाने से लेकर दूसरे हस्तशिल्प कार्यों तक, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार काम करने का अवसर दिया जाता है.
बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षक कहते हैं कि बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. बड़े बच्चों को पेपर प्लेट बनाने, सिलाई और दीपावली से संबंधित सजावटी सामान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. त्योहारों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्टॉल लगाकर बच्चों की बनाई वस्तुएं बिक्री के लिए रखी जाती हैं, ताकि लोग उनके हुनर को पहचानें और उनका प्रोत्साहन बढ़े.
सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी जीने की ट्रेनिंग
पहला कदम स्कूल में बच्चों की जरूरत और उनकी क्षमता को समझते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है. स्कूल प्रबंधन के अनुसार, यहां 200 से अधिक बच्चे हैं. वहीं, 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाता है. किसी को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो किसी को पेपर प्लेट बनाने का. बच्चों को बाजार में खरीदारी करने, सामान का वजन समझने, रुपये-पैसे की पहचान करने और रोजमर्रा के काम खुद करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है.
प्रशिक्षक नीलम मिश्रा बताती है कि बच्चों को व्यावहारिक रूप से दुकान पर ले जाकर खरीदारी करना सिखाया जाता है. उन्हें किलोग्राम, ग्राम और लीटर का अंतर समझाने के साथ रुपये के नोट और सिक्कों की पहचान कराई जाती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खुद सामान खरीद सकें.
बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षा
हर बच्चे की सीखने की क्षमता और जरूरत अलग होती है. ऐसे में यहां शिक्षकों को भी अलग-अलग तरीकों से बच्चों तक पहुंचना पड़ता है. सुनने और बोलने में कठिनाई का सामना करने वाले बच्चों को सांकेतिक भाषा की मदद से पढ़ाया जाता है. तस्वीरों, शैक्षणिक सामग्री और वीडियो के जरिए भी उन्हें चीजें समझाई जाती हैं. वहीं, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए संगीत, नृत्य, खेल और दूसरी गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जाता है.
शिक्षका श्रुति बारीक का कहना है कि सुनने और बोलने में कठिनाई वाले बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है. हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों को समझाने के लिए संकेतों, तस्वीरों और शिक्षण सामग्री का सहारा लिया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें.
हुनर को रोजगार से जोड़ने की पहल
स्कूल में आत्मनिर्भरता की यह कोशिश सिर्फ सजावटी सामान बनाने तक सीमित नहीं है. बच्चों को क्लाउड किचन और खाद्य एवं पेय सेवा सहायक यानी एफएंडबी सर्विसेज असिस्टेंट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. प्रशिक्षकों के मुताबिक, बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुसार भोजन तैयार करने और सेवा से जुड़े काम सिखाए जाते हैं. इसके बाद उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए ‘नई उड़ान’ नाम से स्टॉल उपलब्ध कराने की पहल भी की जा रही है.
प्रशिक्षक राजेश सिंह ने कहा कि बच्चों को क्लाउड किचन और एफएंडबी सर्विसेज असिस्टेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है. उद्देश्य है कि प्रशिक्षण के बाद बच्चे रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ सकें और अपने जीवन को अधिक स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ा सकें.
बच्चों के लिए डांस खुशी का जरिया
पढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच इन बच्चों के लिए डांस खुशी का एक खास जरिया है. संगीत बजते ही इनके चेहरे खिल उठते हैं. बच्चों को डांस क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है. स्कूल की एक्टिविटी टीचर बच्चों को डांस कराती हैं, जिसमें बच्चे पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं. डांस के जरिए बच्चे न सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.
एक्टिविटी और डांस टीचर पिंकी रावत ने कहा कि हमारे बच्चों को डांस और दूसरी गतिविधियों का बेसब्री से इंतजार रहता है. बच्चे 12:30 बजे का इंतजार करते हैं कि कब मैडम आएंगी और उन्हें डांस कराएंगी. हमारी एक्टिविटी टीचर का बच्चों को खुश रखने में बहुत बड़ा योगदान है. बच्चे स्कूल की गतिविधियों और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं और पुरस्कार जीतकर आते हैं. इन्हें खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलती है.
दीपावली पर बाजार में सजावटी सामान खरीदने वालों की कमी नहीं होती. ऐसे में पहला कदम स्कूल के बच्चों की बनाई वस्तुओं को खरीदना उनके हुनर को सम्मान देने का एक अवसर बन सकता है. स्कूल प्रबंधन त्योहारों पर विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर लोगों तक बच्चों की बनाई वस्तुएं पहुंचाने की कोशिश करता है. लोगों की सराहना और सहयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलता है.
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