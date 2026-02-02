ETV Bharat / state

29 साल से बदल रही है मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों की तकदीर, दिल्ली की ये संस्था दे रही नई जिंदगी

दिल्ली की एक संस्था में डिजेबल्ड बच्चों के पुनरविकास पर ध्यान देने के साथ ही उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है.

मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों का सहारा
मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों का सहारा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 12:57 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 1:30 PM IST

राहुल चौहान की रिपोर्ट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी संस्था काम कर रही है, जो दिव्यांग बच्चों के पुनर्विकास पर ध्यान देने के साथ ही उनको आत्मनिर्भर भी बना रही है. इस संस्था के माध्यम से अब तक हजारों बच्चों का जीवन बदल चुका है. इनमें से बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के साथ ही जॉब करके आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं.

ये बच्चे अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रहे हैं साथ ही परिवार का सहारा भी बन गए हैं, जबकि ऐसे दिव्यांग बच्चों को शुरू में मां-बाप या समाज एक तरीके से बोझ समझता है. यह माना जाता है कि आखिर यह बच्चे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे और कौन उनकी देखभाल करेगा?

मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों का सहारा (ETV Bharat)

ऐसे बच्चों के जीवन में नई रोशनी लाने के लिए वर्ष 1997 में आलोक कुमार भुवन ने मनोविकास नाम से एक संस्था शुरू की. इस संस्था की शुरुआत और इसके अब तक के संघर्ष और बच्चों की सफलता को लेकर के ईटीवी भारत ने संस्था के संस्थापक आलोक कुमार भुवन से विस्तृत बातचीत की. साथ ही इस संस्था से शिक्षा लेकर अपना स्किल डेवलपमेंट कर खुद को सक्षम बना चुके बच्चों से भी बातचीत की.

डिजेबल्ड बच्चों के पुनरविकास
डिजेबल्ड बच्चों के पुनरविकास (ETV Bharat)

आलोक कुमार भुवन ने बताया कि इस संस्था को शुरू करने का विचार मेरे मन में तब आया जब मैं खुद आठवीं क्लास में पढ़ता था. मैंने देखा कि मेरे स्कूल में एक बच्चा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था उसके साथ स्कूल में दुर्व्यवहार किया गया तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ऐसा काम करूंगा ताकि इस तरह के बच्चों को कभी दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े. वह बच्चे सम्मानजनक जिंदगी जीने के लायक खुद बने और सम्मानजनक तरीके से अपनी पढ़ाई करें और इस लायक भी बने कि वह जॉब भी कर सकें. इससे अपने पैरों पर खड़े हो सकें. फिर वर्ष 1997 में हमने इस संस्था मनोविकास की शुरुआत की.

आलोक कुमार भुवन
आलोक कुमार भुवन (ETV Bharat)

ऐसे हुई संस्था की शुरुआत: आलोक कुमार भुवन ने बताया कि धीरे-धीरे बच्चे हमसे जुड़ते गए और फिर हमारा काम शुरू हुआ. हमने लर्निंग डिसेबिलिटी, दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों से संपर्क शुरू किया. उनके परिवारों से मिले. फिर पेरेंट्स ने बच्चों को हमारे साथ जोड़कर के स्किल डेवलपमेंट और अन्य तरह की गतिविधियां शुरू करने के लिए राजी किया. शुरू में कुछ डिसेबल्ड बच्चे हमारे साथ जुड़े और फिर हमने उनकी काउंसलिंग करने के बाद तय किया कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है. किसका क्या इंटरेस्ट है. इसके बाद हमारा कारवां शुरू हो गया.

डिज़ेबल्ड बच्चों को शिक्षा
डिज़ेबल्ड बच्चों को शिक्षा (ETV Bharat)

200 से ज्यादा बच्चे प्रतिदिन पढ़ाई करते: आलोक कुमार भुवन ने बताया कि आज मनोविकास में 200 से ज्यादा बच्चे प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं और पूरे महीने में हम 2000 से ज्यादा बच्चों तक पहुंचते हैं. साथ ही उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं. 1997 से लेकर अब तक करीब 29 वर्षों में मनोविकास 20 लाख बच्चों तक पहुंचा है और इसमें से 25 हजार बच्चे ऐसे हैं, जो पूरी तरह से अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को खत्म करके पढ़ाई पूरी करके जॉब कर रहे हैं. साथ ही अपने परिवारों के साथ ही सामान्य जीवन जी रहे हैं. उन्होंने बताया कि मनोविका में हम बच्चे की हर तरह की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार उसकी पढ़ाई लिखाई और स्किल सिखाते हैं. 100 से ज्यादा स्टाफ मनोविकास में काम करता है. इनमें 29 स्पेशल एजुकेटर शामिल हैं.

आलोक कुमार भुवन
आलोक कुमार भुवन (ETV Bharat)

पढ़ाई और स्किल ट्रेनिंग लेकर तान्या बनी स्पेशल एजुकेटर: आलोक कुमार भवन ने बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहीं से उन्होंने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स भी किया है. ट्रेनिंग भी ली है और अब हमारे यहां ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक तान्या नाम की हमारी ही स्टूडेंट रही हैं जिनको खुद स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी थी. उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया. हमने उनकी डिसेबिलिटी को पहचाना और फिर तान्या का हमारे यहां एडमिशन हो गया. तान्या ने आठवीं क्लास में हमारे यहां एडमिशन लिया और उसके बाद इग्नू से बीए की पढ़ाई हमारे सेंटर से की. फिर मनोविकास केंद्र से ही डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कराया. फिर तान्या को स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग भी मनोविकास से ही कराई गई.

तान्या, स्पेशल एजुकेटर
तान्या, स्पेशल एजुकेटर (ETV Bharat)

''अब में काफी कॉन्फिडेंट भी हूं'': आज तान्या खुद हमारे करीब 20 बच्चों को स्पेशल एजुकेटर के रूप में पढ़ा रही हैं. तान्या पूरी तरह स्किल्ड हैं. करीब 7 से 8 घंटे का समय अपना मनोविकास को देती हैं और इसके बदले में हम उन्हें करीब 20 हजार रूपये वेतन भी देते हैं, जिससे वह अब आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. तान्या ने बताया कि मैं आठवीं से लेकर 12वीं तक और फिर ग्रेजुएशन और अपना स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा मनोविकास से पूरा किया. अब मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूं और अब में काफी कॉन्फिडेंट भी हूं और सम्मानजनक महसूस करती हूं. एक समय में मेरा मनोबल काफी कमजोर था और मुझे यह विश्वास नहीं था कि मैं इस तरह से जीवन में आगे बढ़ सकती हूं. तान्या सूरजमल विहार में रहती हैं और वहां से मनोविकास के जगतपुरी सेंटर पर जॉब के लिए आती हैं और स्पेशल नीड वाले बच्चों को शिक्षा देती हैं.

मंदबुद्धि और डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा
मंदबुद्धि और डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा (ETV Bharat)

डिजाइनिंग का कोर्स करके शुभम बने आत्मनिर्भर: मनोविकास के ही एक और स्टूडेंट शुभम जिनको स्पीच डिसेबिलिटी थी. उन्होंने यहां से पढ़ाई करके और एक डिजाइनिंग का कोर्स किया. अब वह मनोविकास में ही जॉब कर रहे हैं. अपनी सेवाएं दे रहे हैं. शुभम ने बताया कि पहले मुझे बहुत सारी समस्याएं थीं. मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था. मनोविकास में आकर के मुझे काफी ट्रेनिंग दी गई. मेरी काउंसलिंग हुई. मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद मेरे अंदर काफी मनोबल आया और अब मैं सेल्फ डिपेंड हूं.

शुभम, पूर्व छात्र
शुभम, पूर्व छात्र (ETV Bharat)

शुभम ने कहा कि मैंने यहां से डिजाइनिंग का कोर्स किया है और मैं यहां डिजाइनर के तौर पर जॉब कर रहा हूं. इसका मुझे वेतन भी मिलता है और अब मैं आगे भी पढ़ाई के बारे में सोच पा रहा हूं. इससे पहले मैं अपनी डिसेबिलिटी को लेकर मन में काफी परेशान रहता था. मुझे काफी गिल्टी फील होता था. मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. मनोविकास ने मेरे जीवन को नई उड़ान दी है और अब मैं सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रहा हूं. मैंने एसएससी का एग्जाम भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरा सिलेक्शन जरूर होगा. सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यहां से पढ़ाई करने के लिए मनोविकास की पूरी टीम ने मुझे काफी सपोर्ट किया. मैं मनोविकास की मदद से आज इस लायक हूं कि खुद कुछ कर सकता हूं.

डिजाइनिंग का कोर्स करके शुभम बने आत्मनिर्भर
डिजाइनिंग का कोर्स करके शुभम बने आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

मनोविकास का उद्देश्य और कार्य: संस्थापक आलोक कुमार भुवन ने बताया कि यह संस्था बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता (आईडीडी) वाले बच्चों, युवाओं, वयस्कों और उनके परिवारों के साथ काम करती है. संस्था के अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एवं एलाइड साइंसेज (इहबास) के पूर्व निदेशक डॉक्टर निमेश देसाई ने कहा कि मनोविकास का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले. उन्होंने बताया कि दिल्ली से शुरू होकर पूरे भारत में संस्था की ऐसे बच्चों तक पहुंच है. हर साल 2,100 से ज्यादा लोगों को सीधे और परोक्ष रूप से मदद पहुंचती है.

उन्होंने बताया कि संस्था की मदद से 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं 38 कॉलेज और 5 विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं. जीरो से छह साल तक के 297 छोटे बच्चों को अब तक शुरुआती सहायता मनोविकास के द्वारा दी गई है. इनमें से 80% बच्चे सामान्य स्कूल/समावेशी व्यवस्था में गए. 3,000 से ज्यादा बच्चे, शिक्षक और माता-पिता तकनीक और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किए गए हैं. 1,008 शिक्षक और फैकल्टी समावेशी शिक्षा की ट्रेनिंग 1,35,486 से ज्यादा बच्चों को भावनात्मक सहयोग और खुशी के पल जीने का मौका संस्था के माध्यम से मिला है. देश–विदेश के स्वयंसेवकों के साथ 14 भारतीय राज्यों में संस्था काम कर रही है. आलोक कुमार भुवन ने बताया कि अगर एक पंक्ति में कहें तो मनोविकास बच्चों के बचपन से लेकर आत्मनिर्भर वयस्क जीवन तक हर कदम पर साथ चलता है.

Last Updated : February 2, 2026 at 1:30 PM IST

DISABILITY CHILDRENS STORY
INSPIRATIONAL STORY OF CHILDREN
EMPOWER PERSONS WITH DISABILITIES
EDUCATION FOR DISABLED PEOPLE

