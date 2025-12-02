ETV Bharat / state

तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा तैयार डेस्क पर पढ़ेंगे बच्चे, दिल्ली कैबिनेट ने खरीद को दी मंजूरी

इस बारे में बताया गया कि अनुमानित रूप से यह विकल्प बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक किफायती है.

दिल्ली में तिहाड़ जेल से डेस्क की खरीद को मंजूरी
दिल्ली में तिहाड़ जेल से डेस्क की खरीद को मंजूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 10:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री का कहना है कि इस निर्णय से न केवल स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा, बल्कि जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार और पुनर्वास के अवसर भी मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया, यह खरीद केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से तीसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कैदियों के पुनर्वास और उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया था. उन्होंने बताया कि सभी डुअल डेस्क जीएसटी सहित प्रस्तावित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे. 10,000 डेस्क की कुल अनुमानित लागत 8.95 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें ढुलाई और अन्य खर्च भी शामिल हैं. इस खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पहले ही 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है, जो फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए रखा गया है.

25 प्रतिशत अधिक किफायती: तिहाड़ जेल कैदियों द्वारा निर्मित डेस्क की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे फर्नीचर के बराबर है और अनुमानित रूप से यह विकल्प बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक किफायती है. मुख्यमंत्री का कहना है कि यह निर्णय एक ओर छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधा प्रदान करेगा और दूसरी ओर तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के लिए कौशल विकास और रोजगार का सशक्त माध्यम बनेगा. इस पहल से शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुधार, दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

चरणबद्ध तरीके से होगी खरीद: सरकार शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, दिल्ली सरकार के अंतर्गत राजधानी में कुल 1086 सरकारी स्कूल संचालित किए जाते हैं. हाल के वर्षों में स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है, साथ ही नई कक्षाओं का निर्माण भी हुआ है. इस कारण डुअल डेस्क की कमी सामने आई. वास्तविक आवश्यकता जानने के लिए अप्रैल में एक विशेष सर्वे अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल प्रमुखों, जिला उपनिदेशकों और क्षेत्रीय निदेशकों से रिपोर्ट मंगाई गई. इस प्रक्रिया के बाद 127 स्कूलों के लिए 23,321 डुअल डेस्क की आवश्यकता सामने आई. इसके अतिरिक्त अन्य स्कूलों से भी मांग प्राप्त हुई और कुल आवश्यकता लगभग 25,000 डेस्क तक पहुंच गई. इस आवश्यकता को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पहले चरण में 10,000 डेस्क खरीदने का फैसला लिया गया है.

