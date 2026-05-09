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देवघर के बच्चों की बढ़ेगी वैज्ञानिक सोच, करोड़ों की लागत से साइंस सेंटर बनकर तैयार

देवघर: झारखंड में स्कूली बच्चों के बीच शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित अमजो गांव में अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र का निर्माण कराया गया है, जो अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है. करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बने इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान विषयों की प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराना है.

मिसाइल निर्माण और न्यूक्लियर साइंस की दी जाएगी जानकारी

इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं. जिनकी मदद से छात्र विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे. इसके अलावा झारखंड को खनन प्रदेश के रूप में देखते हुए यहां माइनिंग और इंजीनियरिंग से संबंधित उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं मिसाइल निर्माण और न्यूक्लियर साइंस जैसे विषयों से जुड़ी प्रायोगिक जानकारियां भी छात्रों को दी जाएगी.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

छठी से 12वीं तक के बच्चे के लिए रहेंगे सुविधा

विज्ञान केंद्र के केयरटेकर विकास कुमार ने बताया कि भवन पूरी तरह तैयार है. यहां छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित रह जाती है. जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती. ऐसे में इस विज्ञान केंद्र के शुरू होने से छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रयोगों को न केवल समझ पाएंगे, बल्कि स्वयं कर भी सकेंगे.