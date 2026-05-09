देवघर के बच्चों की बढ़ेगी वैज्ञानिक सोच, करोड़ों की लागत से साइंस सेंटर बनकर तैयार
देवघर में छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए करोड़ों की लागत से साइंस सेंटर बनकर तैयार है. जल्द छात्रों को प्रैक्टिकल शिक्षा मिलेगी.
Published : May 9, 2026 at 7:10 PM IST
देवघर: झारखंड में स्कूली बच्चों के बीच शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित अमजो गांव में अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र का निर्माण कराया गया है, जो अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है. करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बने इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान विषयों की प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराना है.
मिसाइल निर्माण और न्यूक्लियर साइंस की दी जाएगी जानकारी
इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं. जिनकी मदद से छात्र विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे. इसके अलावा झारखंड को खनन प्रदेश के रूप में देखते हुए यहां माइनिंग और इंजीनियरिंग से संबंधित उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं मिसाइल निर्माण और न्यूक्लियर साइंस जैसे विषयों से जुड़ी प्रायोगिक जानकारियां भी छात्रों को दी जाएगी.
छठी से 12वीं तक के बच्चे के लिए रहेंगे सुविधा
विज्ञान केंद्र के केयरटेकर विकास कुमार ने बताया कि भवन पूरी तरह तैयार है. यहां छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित रह जाती है. जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती. ऐसे में इस विज्ञान केंद्र के शुरू होने से छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रयोगों को न केवल समझ पाएंगे, बल्कि स्वयं कर भी सकेंगे.
ग्रामीणों ने बताया महत्वपूरण कदम
वहीं विज्ञान केंद्र के निर्माण से स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा. मालूम हो कि देवीपुर प्रखंड को पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है. ऐसे में यहां विज्ञान केंद्र की स्थापना को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
जल्द होंगे साइंस सेंटर चालू: डीईएस
जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि विज्ञान केंद्र शुरू होने से बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार होगा और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा. उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन महीनों में केंद्र को पूरी तरह संचालित कर दिया जाएगा. जिसके बाद जिले के छात्र यहां आकर प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.
गौरतलब है कि बच्चों के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इस विज्ञान केंद्र की स्थापना एक सराहनीय पहल मानी जा रही है. हालांकि अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि यह केंद्र कब तक पूरी तरह शुरू हो पाता है. जिससे की देवघर जिले के छात्र इसका लाभ उठा सकें.
ये भी पढ़ें: बाबा मंदिर के साथ प्राचीन धरोहरों से भी पहचान बनाएगा देवघर, यहां मिली है 17वीं शताब्दी की संरचना
देवघर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल को होने लगा रोग, अब तक नहीं हुआ भवन का उद्घाटन
कागजों में एक्सीलेंस, जमीन पर बदहाली, 400 बच्चों का स्कूल, दो साल से बंद शौचालय