ETV Bharat / state

बागपत के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पिलाई पेशाब, परिजनों ने किया हंगामा, प्रिंसिपल बोले- विशेष समुदाय के बच्चों का किया गया ब्रेन वॉश

बच्चों ने क्लास में पढ़ने वाले विशेष समुदाय के तीन बच्चों के बारे में बताया और कहा कि पानी की बोतल में पेशाब कर सभी को पिला रहे हैं. इस पर सभी बच्चों और उनके परिजनों को स्कूल बुलाया. परिजनों के सामने ही आरोपी बच्चों से पूछताछ की.

प्रिंसिपल बोले- बच्चों की बोतल से आ रही थी बदबू : स्कूल के प्रिंसिपल युद्धवीर सिंह ने बताया, गुरुवार को हिंदू समुदाय के बच्चे मेरे पाए आए और कहा कि पानी पीने वाले बोतल से बदबू आ रही है. मैंने बोतल देखा तो पानी गंदा था और बदबू भी आ रही थी. पानी में झाग जैसा दिख रहा था.

मामले की जानकारी होने पर बच्चों के परिजन शुक्रवार को स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. सूचना पर स्कूल पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य और इंस्पेक्टर के बीच बहस भी हुई.

बागपत : जिले के ढिकौली गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर-2 में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू समुदाय के बच्चों ने विशेष समुदाय के तीन बच्चों पर पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है.

आरोपी बच्चों ने पेशाब पिलाने की बात कबूल की : आरोपी बच्चों ने बताया, हम लोग पिछले चार दिन से बोतल में पेशाब कर हिंदू बच्चों को पिला रहे हैं. ऐसा करने के लिए हमारे दोस्त ने कहा था, वह दूसरे स्कूल में पढ़ता है. उससे एक शख्स ने कहा था कि हिंदू बच्चों को पानी में पेशाब मिलाकर पिला दो. इसके बाद हम लोग बोतल के पानी में पेशाब मिलाकर पिला रहे थे.

प्रिंसिपल युद्धवीर सिंह ने बताया, मैंने आरोपी बच्चों के मां-बाप से पूछा, ये मानसिकता कहां से आई और कौन इन्हें ये सब सीखा रहा है. आरोप लगाने वाले बच्चों के भी परिजन स्कूल आए थे. सभी को समझाने के बाद घर भेज दिया गया. आज शुक्रवार को फिर से हिंदू समुदाय के बच्चों के माता-पिता स्कूल पहुंचे और ब्रेन वॉश करने वाले शख्स का नाम जानने के लिए हंगामा किया.

परिजनों ने दी पुलिस को तहरीर : प्रिंसिपल ने बताया, हिंदू समुदाय के बच्चों के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है. लेकिन तहरीर में उस विशेष समुदाय के शख्स का नाम नहीं है, जो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है. शख्स एक मस्जिद का मौलवी बताया जा रहा है.

प्रिंसिपल ने बताया, 15 अगस्त को भी ध्वाजारोहण के दौरान कथित मौलवी ने सभी बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया. हमारे स्कूल के बच्चों को मस्जिद में ले जाकर विशेष वाला ड्रेस पहनाया था. सभी बच्चे ऊंचा वाला कुर्ता पजामा और गोल टोपी लगाए हुए थे. बच्चों के मस्जिद में होने की जानकारी मिली तो स्कूल की मैडम वहां पहुंचीं और सभी बच्चों को वापस लेकर आईं थीं.

पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं थाना चांदीनगर के इंस्पेक्टर अतर सिंह ने कहा- स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के परिजनों ने तहरीर दी है. बोतल में पेशाब कर पानी पिलाने का आरोप लगाया है. तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें : क्या अयोध्या दहलाना चाहते थे "टेरर डॉक्टर्स"? दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले डॉ. शाहीन गई थी राम नगरी