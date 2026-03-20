20 लाख की फिरौती के लिए हुआ था बच्चे का अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार
आरोपी ने चार दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:30 PM IST
प्रयागराज: जिला पुलिस ने मांडा में पिछले दिनों स्कूल से घर लौट रहे एलकेजी के छात्र की किडनैपिंग मामले में बड़ा खुलासा किया है. पूरी घटना को अंजाम रिश्ते में लगने वाला चाचा ने ही दिया था. आरोपी ने गाजीपुर के चार दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. पूरा मामला 20 लाख की फिरौती का था. वहीं, मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, बच्चे की बरामदी के लिए डीसीपी यमुनानगर के नेतृत्व में 6 अलग-अलग टीमों को लगाई गई थी. टीम ने बच्चे को 9 मार्च को वाराणसी के एक गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद किया था. जहां आरोपी बच्चे को छोड़कर फरार हो गए थे. जबकि अपहरण 7 मार्च को हुआ था.
बच्चे से पूछताछ में पता चला कि वह नागू और बनारसी मामा के साथ था. पुलिस के मुताबिक, जिस वक्त बच्चे का अपहरण हुआ, एक मोबाइल नंबर बच्चे के घर के आसपास एक्टिव पाया गया. डिटेल निकलवाने पर पता चला कि यह मोबाइल राजकुमार पांडेय का है, जो पड़ोस के गांव नीबी भटान का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया.
इसके बाद पुलिस ने बच्चे के ननिहाल से दो युवकों को हिरासत में लिया था. हालांकि, आरोपी की सीडीआर निकाली गई तो इसमें बच्चे के पिता के सगे चाचा के बेटे उज्जवल शर्मा का नंबर मिला. जब उज्जवल से पूछताछ की गई और उसकी सीडीआर निकाली गई तो गाजीपुर के आशुतोष उर्फ हिमांशु, प्रशांत राय ओर नितिन का नाम सामने आया. आशुतोष उसका मौसेरा भाई भी है.
पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर आशुतोष, नितिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसके बाद चारों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि यह साजिश 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने के लिए उज्जवल ने रची थी. उसने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर प्लान बनाया और इसके बाद अन्य तीन लोगों को भी शामिल कर लिया.
एसएचओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि घटना 7 मार्च को हुई थी. इसके बाद लड़के के ननिहाल के रिश्ते में मामा पर शक के आधार पर पूछताछ की गई थी, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ है तो 4 अभियुक्तों को को गिरफ्तार किया गया है और उन पर विधि कार्रवाई की गई है.
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