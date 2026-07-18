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गोली की जगह गूंज रही बच्चों की बोली, नक्सलवाद के खात्मे के बाद ताड़वायली गांव की बदली तस्वीर

स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि पहले यहां नक्सली काला झंडा फहराते थे, लेकिन अब यहां तिरंगा झंडा लहराता है.

Kanker Tadwaili village
ताड़वायली गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 4:00 PM IST

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कांकेर: माओवादी हिंसा के लिए जाना जाने वाला कांकेर अब अपनी पहचान तेजी से बदल रहा है. कभी माओवादियों का गढ़ रहा ताड़वायली गांव आज शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान गढ़ रहा है. जिस स्कूल को कभी नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, आज उसी स्कूल में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा रही है. जहां कभी काला झंडा फहराया जाता था, वहां अब पूरे सम्मान के साथ तिरंगा लहराता है.

गोली की जगह गूंज रही बच्चों की बोली

सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षकों की मेहनत और समर्पण ने इस सरकारी स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे ताड़वायली गांव तक कभी पहुंचना भी बेहद मुश्किल हुआ करता था. नक्सल प्रभाव के कारण यह इलाका लंबे समय तक दहशत में भी रहा. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. जिला मुख्यालय से करीब 180 किलोमीटर व ब्लाक मुख्यालय पखांजूर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल बन रहा है. शिक्षक अशोक मृधा सहित पूरा स्टाफ रोज लंबी दूरी तय कर बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं.

ताड़वायली गांव (ETV Bharat)

हम रोज स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं. यहां सभी विषय की पढ़ाई अच्छे से होती है. शिक्षक भी रोज स्कूल आते हैं. मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूं: छात्र

Kanker Tadwaili village
ताड़वायली गांव (ETV Bharat)

पहले माओवादियों के डर से परिजन भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे. अब हालात बदल चुके हैं. स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चों के परिजन जो सपना उनके भविष्य के लिए देख रहे हैं वो पूरा हो: अशोक मृधा, शिक्षक


बच्चों को भा रहा स्कूल का माहौल

ताड़वायली के प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक स्कूल की रंग-बिरंगी दीवारें, स्वच्छ परिसर, हरियाली से सजा वातावरण और अनुशासित शैक्षणिक माहौल बच्चों और अभिभावकों को खूब भा रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक करीब 43 बच्चे रोजाना स्कूल शिक्षा अध्ययन करने पहुंचते है. शिक्षक कहते हैं कि यहां बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, संविधान की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलेक्टर व अन्य अधिकारी बनने का सपना संजो रहे हैं.

Kanker Tadwaili village
ताड़वायली गांव (ETV Bharat)

कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर पर है गांव

वहीं इस स्कूल के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद ने कहा, ''यह कोयलीबेड़ा ब्लाक और जिले के अंतिम छोर महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ गांव का स्कूल है, जहां रोजाना स्कूल शिक्षक पहुंच रहे हैं. बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं. कभी इन इलाकों के स्कूलों में शिक्षक नक्सलियों के डर से जाना नहीं चाहते थे, पर अब नक्सली समाप्त होने के बाद अब इन स्कूलों में बच्चे भी आ रहे हैं.''

Kanker Tadwaili village
ताड़वायली गांव (ETV Bharat)

ताड़वायली की यह कहानी बताती है कि यदि शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करें तो सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी शिक्षा बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. कभी नक्सलवाद की पहचान रहा यह गांव अब शिक्षा और उम्मीद की नई पहचान बनता जा रहा है.

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ताड़वायली गांव (ETV Bharat)
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ताड़वायली गांव
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