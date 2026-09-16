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कागजी अड़चनों के पार, बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार: ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत तो रो पड़े परिजन

सरकारी कागजात ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को मिला दाखिला ( ETV Bharat )

सालों तक स्कूल नहीं जा पाए बच्चों को मिला दाखिला,खुशी से रो पड़े परिजन (ETV Bharat)

इसी कड़ी में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के लोनी रोड स्थित आईलेजी फ्लैट्स की 'मूर्तिकार बस्ती' के 25 ऐसे बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया, जिनकी उम्र 6 से 9 साल के बीच है. ये बच्चे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण अब तक शिक्षा के अधिकार से वंचित थे. विकास समिति ने ना केवल इन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके जरूरी दस्तावेज बनवाकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में शिक्षा की अलख जगाने और हर बच्चे तक पढ़ाई का अधिकार पहुंचाने के लिए 'आओ स्कूल चलें' अभियान के तहत एक विशेष और सराहनीय पहल की गई है. उत्तर-पूर्वी जिला विकास समिति और एनजीओ के संयुक्त प्रयास से सेवा बस्तियों में रहने वाले उन मासूमों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जो कागजी अड़चनों या आर्थिक तंगी के कारण अब तक स्कूल की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए थे.

ढोल-नगाड़ों की थाप पर बच्चों को माला पहनाकर किया स्वागत

बच्चों के स्कूल आगमन का यह पल किसी उत्सव से कम नहीं था. बस्ती से निकलते ही ढोल-नगाड़ों की थाप पर बच्चों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और गाजे-बाजे के साथ स्कूल के मुख्य द्वार तक पहुंचाया गया. स्कूल के शिक्षकों ने मुख्य द्वार पर खुद खड़े होकर पारंपरिक रूप से बच्चों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया. पहली बार मिला यह मान-सम्मान और अपनापन देखकर मासूमों के चेहरों पर गर्व और असीम उत्साह की चमक साफ झलक रही थी.

बच्चों को मिला दाखिला, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत (ETV Bharat)

आज 25 नए बच्चों के स्कूल आगमन के साथ ही इस अभियान के तीसरे पायदान पर लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है. यह कदम इलाके में वंचित बच्चों को साक्षर बनाने और शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है.

जैसे ही इन बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिला, मूर्तिकार बस्ती का माहौल खुशियों और उम्मीदों से भर उठा. जिन माता-पिता के पास कागजात न होने के कारण सिर्फ निराशा थी, आज उनकी आंखें भावुकता से नम हो गईं और उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से समिति का धन्यवाद किया. वहीं मासूम बच्चों के चेहरों पर स्कूल जाने का एक अलग ही उत्साह और चमक देखने को मिली.

दाखिला पाने वाले बच्चों के चेहरों पर झलकी खुशी की नई किरण (ETV Bharat)

उत्तर-पूर्वी जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन का कहना है कि

" पूरे जिले में उत्तर पूर्वी जिला विकास समिति की ओर से एक अभियान शुरू हुआ है जिसके अंदर सेवा बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण, किसी परिस्थिति के कारण या आर्थिक रूप से संपन्न ना होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है और स्कूल जाने के लिए जो भी आवश्यकता है जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो चाहे मोटिवेशन देना हो, बच्चों को चिन्हित करके स्कूल भेजा जाता है." --जितेंद्र महाजन,अध्यक्ष,उत्तर-पूर्वी जिला विकास समिति

" आज रोहतास नगर विधानसभा में ये तीसरा कार्यक्रम है और लगभग ऐसे 80 बच्चों को चिन्हित करके उनका प्रवेश स्कूलों में करवाया गया है. ये कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है. जिसकी जगह-जगह पर तैयारी चल रही है. हमारा ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको शिक्षा ना मिले और वो शिक्षा के जरिए समाज की मुख्यधारा में शामिल हो.इस अभियान का अंतिम लक्ष्य जिले की हर झुग्गी और सेवा बस्ती के बच्चे के हाथों में कलम थमाना और उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है " --जितेंद्र महाजन,अध्यक्ष,उत्तर-पूर्वी जिला विकास समिति

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