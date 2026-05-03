सिद्धार्थनगर : आखिर 16 घंटे तक टंकी पर क्यों फंसे रहे 2 किशोर, बचाने में क्या मुश्किलें आईं, कैसे हेलीकॉप्टर ने बचाया, जानिए पूरी कहानी
सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी में फंसे बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता पूर्वक दिया गया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 2:00 PM IST
सिद्धार्थनगर : सोशल मीडिया के प्रति जहां युवाओं का क्रेज बढ़ा है, वहीं कई बार रील बनाने के लिए जोखिम उठाना उन्हें भारी पड़ रहा है. अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आया है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास योजना परिसर में एक पानी की टंकी एक बच्चे के लिए काल बन गई. वहीं, दो लोगों को करीब 16 घंटे के बाद एयर फोर्स के जवानों ने बचाया. आइए इस पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तार जानते हैं.
दरअसल, शनिवार दोपहर को पांच बच्चे खेल-खेल में कांशीराम आवास के पास बनी लगभग 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. दो बच्चे सबसे ऊपर पहुंच चुके थे, जबकि तीन बच्चे अभी बीच में ही थे, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ, टंकी की लोहे की पुरानी और जर्जर सीढ़ी वजन सहन नहीं कर सकी और भरभराकर टूट गई. सीढ़ी टूटते ही 100 फीट की ऊंचाई से तीन बच्चे सीधे फर्श पर आ गिरे, जिससे कॉलोनी में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में बच्चों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 14 वर्षीय सिद्धार्थ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, गोलू (13 वर्ष) और सनी (11 वर्ष) का इलाज जारी है.
'दो बच्चे फंस गए नीचे'
इस हादसे के बाद दो बच्चे पानी की टंकी के ऊपर ही फंस गए. सीढ़ी टूट चुकी थी, इसलिए वे नीचे उतर नहीं सकते थे. इंतजार करते-करते काफी अंधेरा चुका था. मौके पर डीएम, एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन ने जेसीबी लगाकर टंकी तक पहुंचने के लिए एक अस्थाई वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास किया, ताकि क्रेन या अन्य मशीनों को वहां तक ले जाया जा सके. इसी दौरान रात 3:00 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे मिट्टी धंसने लगी और वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम पूरी तरह ठप हो गया. अब ऊपर फंसे युवकों की जान पर बन आई थी.
सेना से मांगी गई मदद
जब स्थानीय स्तर पर सारे प्रयास विफल हो गए तो शासन स्तर पर सेना से मदद मांगी गई. सुबह 5:20 बजे गोरखपुर से भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर सिद्धार्थनगर के आसमान में गूंजने लगा. तेज हवाओं और चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच सेना के जांबाज जवानों ने महज 15 मिनट के भीतर दोनों युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के तुरंत बाद सेना के जवान दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार और आगे की जांच के लिए अपने साथ हेलीकॉप्टर से ही गोरखपुर ले गए.
सेना ने बचा लिए दो घरों के चिराग
सिद्धार्थनगर में एक तरफ जहां सेना के पराक्रम ने दो घरों के चिराग बुझने से बचा लिए. वहीं, दूसरी तरफ जर्जर सीढ़ियों ने एक हंसते-खेलते परिवार का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया है. जिला अधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने इस ऑपरेशन जिंदगी को लेकर बताया कि मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जिनके समन्वय से आज हमको गोरखपुर से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो गया और लगभग सुबह 5:30 बजे दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है. दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और बहुत जल्द ही फिर से वापस अपने घर पहुंच जाएंगे. हम लोगों ने रोड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मौसम भी खराब था और चूंकि मिट्टी दलदल थी तो वह सफल नहीं हो पाया था. हालांकि 'प्लान बी' के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है.
ये भी पढ़ें- VIDEO: रील बनाने पानी की टंकी पर चढ़े 5 बच्चे, सीढ़ी टूटने से 16 घंटे फंसे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू