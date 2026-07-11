ETV Bharat / state

हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन में VVIP गेस्ट होंगे स्कूली बच्चे! रेलवे ने बनाया खास प्लान

जींद: भारतीय रेलवे जल्द ही इतिहास रचने जा रही है. इस ऐतिहासिक पल के सबसे पहले गवाह कोई वीआईपी नहीं, बल्कि देश का भविष्य यानी स्कूली बच्चे बनेंगे. हरियाणा के जींद में 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन प्रस्तावित है. इस उद्घाटन यात्रा को लेकर रेलवे का एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पत्र सामने आया है, जिसने ये साफ कर दिया है कि ट्रेन के पहले सफर का आनंद कौन से 50 खास लोग उठाएंगे.

बच्चे करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन में सफर: ​नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली मंडल की ओर से 7 जुलाई 2026 को जींद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को एक पत्र भेजा गया है. इस पत्र के मुताबिक, जींद के 5 सरकारी स्कूलों में कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है.​ इस प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए सबसे बड़ा रोमांच ये होगा कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित किए जाने की योजना है.

पीएम के साथ सफर करेंगे बच्चे: इसके साथ ही, रेलवे ने 50 स्कूली बच्चों का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल (डेलीगेशन) तैयार करने को कहा है. ये चुनिंदा बच्चे अपने शिक्षकों के साथ जींद से सोनीपत और वापसी के सफर पर देश की इस पहली पर्यावरण-अनुकूल हाइड्रोजन ट्रेन की उद्घाटन यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

17 जुलाई को ट्रेन का उद्घाटन करेंगे पीएम: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन के साथ- साथ जींद व नरवाना में नवनिर्मित अमृत भारत स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा. इस राष्ट्रीय उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए नार्दन रेलवे कई शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करेगा. नार्दन रेलवे की तरफ से जींद खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख कर पांच स्कूलों में ड्राइंग व निबंध प्रतियोगिता करवाने के लिए कहा है. सातवीं व आठवीं कक्षा के विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.