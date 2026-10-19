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गाजियाबाद की सोसाइटी की अनोखी बाल रामलीला, बच्चे ही तैयारी कर निभाते हैं सभी किरदार

सोसाइटी के बच्चे रिहर्सल करते हुए ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैस्केड सोसाइटी के बच्चे इन दिनों पढ़ाई के बाद रामलीला की तैयारियों में भी व्यस्त हो जा रहे हैं. कोई अपने साथी कलाकार को उसका भूला हुआ डायलॉग याद दिलाने में मदद कर रहा है, तो कोई अपने संवाद को बार-बार दोहरा रहा है. रामलीला की पूरी जिम्मेदारी बच्चों के कंधों पर है. बच्चे ही इसमें पात्र बन रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं और मंच पर रामायण के प्रसंग को जीवंत करने की तैयारी में लगे हुए हैं. लगभग 2 महीने से चल रहे रिहर्सल में उनके लिए रामलीला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीखने-समझने और मिलकर काम करने का एक माध्यम बन गई है.