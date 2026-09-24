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गैजेट्स और छोटी चीजें बच्चों के लिए बन सकती हैं काल, जानें बचाव के तरीके

आगरा: खेल-खेल में मासूम बच्चे कब ऐसी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं, जिसका अंदाजा माता-पिता को भी नहीं होता. आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए, जहां परिजनों की सांसें अटक गईं. एक मासूम ने खेल-खेल में 5 रुपये का सिक्का निगल लिया, तो दूसरे के गले में मटर का दाना फंस गया. डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन यह घटना हर माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. आखिर कैसे छोटी-छोटी चीजें बच्चों के लिए जानलेवा बन जाती हैं और कैसे आप अपने लाडले को सुरक्षित रख सकते हैं?



गैजेट्स और छोटी चीजें बच्चों के लिए बन सकती हैं काल (Photo Credit: ETV Bharat)

सबक जरूर लें: एसएन मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों चार वर्षीय मासूम को लेकर परिजन पहुंचे. बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी. जब डॉक्टर्स ने बच्चे की जांच की तो पता चला कि उसने सिक्का निगल लिया. जो उसकी खाने की नली में फंस गया है. जिस पर डॉक्टर ने टीम के साथ मिलकर बच्चे की एंडास्कोपी की और भोजन की नली से सिक्का बाहर निकाला. जिससे मासूम की जान बच्ची. इसके पहले दो साल के बच्चे ने मूंगफली का दाना निगल लिया. जो उसकी श्वांस नली में फंस गया. जिससे मासूम की जान पर बन आई थी. मासूम की हालत देखकर परिजन उसे लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी आए. ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने टीम के साथ बच्चे की जान बचाई.