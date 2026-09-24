गैजेट्स और छोटी चीजें बच्चों के लिए बन सकती हैं काल, जानें बचाव के तरीके
कैसे आप अपने लाडले को सुरक्षित रख सकते हैं?, पढ़िए संवाददाता श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 12:41 PM IST
आगरा: खेल-खेल में मासूम बच्चे कब ऐसी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं, जिसका अंदाजा माता-पिता को भी नहीं होता. आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए, जहां परिजनों की सांसें अटक गईं. एक मासूम ने खेल-खेल में 5 रुपये का सिक्का निगल लिया, तो दूसरे के गले में मटर का दाना फंस गया. डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन यह घटना हर माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. आखिर कैसे छोटी-छोटी चीजें बच्चों के लिए जानलेवा बन जाती हैं और कैसे आप अपने लाडले को सुरक्षित रख सकते हैं?
सबक जरूर लें: एसएन मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों चार वर्षीय मासूम को लेकर परिजन पहुंचे. बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी. जब डॉक्टर्स ने बच्चे की जांच की तो पता चला कि उसने सिक्का निगल लिया. जो उसकी खाने की नली में फंस गया है. जिस पर डॉक्टर ने टीम के साथ मिलकर बच्चे की एंडास्कोपी की और भोजन की नली से सिक्का बाहर निकाला. जिससे मासूम की जान बच्ची. इसके पहले दो साल के बच्चे ने मूंगफली का दाना निगल लिया. जो उसकी श्वांस नली में फंस गया. जिससे मासूम की जान पर बन आई थी. मासूम की हालत देखकर परिजन उसे लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी आए. ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने टीम के साथ बच्चे की जान बचाई.
अक्सर छोटे बच्चे जमीन पर जो भी मिलता है. उसे उठाकर खा लेते हैं. एक से चार साल तक के बच्चें ऐसा अक्सर कर लेते हैं. जिसमें बच्चे मूंगफली, मटर, चना, बैटरी, छोटे खिलौने या सिक्का मुंह में डालकर निगल जाते हैं. जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए, परिजन को चाहिए कि घर में छोटे बच्चे के खेलते समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए. क्योंकि, बच्चे खेलते समय कई बार ऐसी वस्तुएं उठाकर निगल जाते हैं.- डॉ. अखिल प्रताप सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक, एसएन मेडिकल कॉलेज
विषम परिस्थिति में क्या करें: एसएन मेडिकल कॉलेज के सीनियर ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि खेलते समय बच्चे ने यदि कोई वस्तु निगल ली है तो उसे सांस लेने में परेशानी होगी. इसके साथ ही बच्चे को लगातार खांसी आएगी. उसे उल्टी हो सकती हैं. इसके साथ ही बच्चे को निगलने में दिक्कत के साथ ही सीने में दर्द जैसी शिकायत करेगा तो इसे सामान्य बात नहीं समझें. तुरंत बच्चे को पास के अस्पताल लेकर जाएं. इससे सावधानी वाली बात यह है कि इस दौरान बच्चे को जबरन उल्टी नहीं कराएं. इसमें कोई घरेलू उपाय नहीं करें. क्योंकि, खासकर वस्तु यदि सांस की नली या भोजन नली में फंस गई तो बहुत परेशानी हो सकती है. इसलिए, चिकित्सक को जरूर दिखाएं.
मासूम बच्चों को सुरक्षित माहौल देना और उन पर चौबीसों घंटे नज़र रखना हर माता-पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी है. आपातकालीन स्थिति में पैनिक न हों, सीधे नजदीकी अस्पताल का रुख करें क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही मासूम की जान बचा सकता है.
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