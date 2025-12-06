ETV Bharat / state

पेट में दर्द, अचानक बेहोशी और सांस लेने में परेशानी हैं डायबिटिक कीटोसिस के लक्षण, तो बच्चों का तुरंत इलाज जरूरी

कानपुर पहुंचे एम्स के सेवानिवृत प्रोफेसर डॉ. मेनन ने बताया, बच्चों में डायबिटिक कीटोसिस हो रही है. जरा सा चूके तो मौत हो सकती है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस आफ डायबिटीज सम्मेलन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: अगर आपके बच्चे की तबियत खराब है और वह पेट में दर्द बता रहा है या उसे सांस लेने में परेशानी है. चलते-चलते अचानक ही बच्चा बेहोश हो गया है, तो समझ लीजिए उसका ब्लड शुगर लेवल डाउन है. उसे फौरन ही इमरजेंसी में लेकर जाएं और डॉक्टर से इलाज शुरू कराएं.

यह सभी लक्षण डायबिटिक कीटोसिस के होते हैं, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं. ऐसे बच्चे जो टाइप वन डायबिटीज का शिकार हैं, उनमें डायबिटिक कीटोसिस होने की पूरी संभावना बनी रहती है.

जानकारी देते एम्स के सेवानिवृत प्रोफेसर डॉ. मेनन (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चों की दिक्कत समझने में हो रही देरी: शनिवार को एम्स दिल्ली से कानपुर आए सेवानिवृत प्रोफेसर डॉ. पीएसएन मेनन ने ये जानकारी पत्रकारों से शेयर की. मौका था, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस आफ डायबिटीज की ओर से तीन दिवसीय कांफ्रेंस में दूसरे दिन के सत्रों का. डॉ. मेनन ने कहा अगर इमरजेंसी में बच्चों की दिक्कत समझने में देरी हुई, तो मौत तक हो जाती है. हालांकि, टाइप-2 डायबिटीज पीड़ित मरीजों में ऐसा नहीं होता.

बच्चों के लिए अब आया इंसुलिन वाला पेन, शोध प्रक्रिया में इंहेलर भी: डॉ. मेनन ने बताया, अभी तक बच्चों को इंसुलिन देने के लिए हम इंजेक्शन का उपयोग करते थे. मगर, अब बाजार में बच्चों के लिए इंसुलिन वाला पेन भी आ चुका है. जिसका उपयोग करना बहुत सरल है. इसी तरह बच्चों के लिए इंहेलर भी बाजार में आ जाएगी, अभी उस पर शोध जारी है. साथ ही इंसुलिन का पाउडर भी तैयार कराया जा रहा है. इसका ट्रायल चल रहा है. उन्होंने कहा, ग्लूकोमीटर की मदद से बच्चों से लेकर बुजुर्गों की हम शुगर चेक कर सकते हैं.

इमरजेंसी में है मरीज तो हर घंटे चेक करें शुगर लेवल: कांफ्रेंस में लखनऊ के टीएस मिश्रा मेडिकल कालेज से आए एनीस्थिसिया स्पेशलिस्ट डॉ. सचिन मिश्रा ने बताया, अगर शुगर का मरीज आईसीयू में हैं तो उसका शुगर लेवल हर एक घंटे में चेक होना चाहिए. अगर स्तर बढ़ा है, तो उसे दवाओं से हम ठीक कर सकते हैं. उन्होंने कहा, शुगर लेवल अधिक होने पर बीपी और अन्य वाइटल्स भी बढ़ते हैं.

ईयरबड्स पहनकर वॉक नहीं करनी चाहिए: किसी तरह की लापरवाही इस समय नहीं करनी चाहिए. जो लोग वॉक करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर थकान आए. उसी प्वाइंट पर खुद को रोक लें और वहीं से वापस आ जाएं. तनाव लेकर या कानों में ईयरबड्स पहनकर वॉक नहीं करनी चाहिए. बोले, वॉक करने का कोई निश्चित मानक नहीं है. न ही आप बनाएं. हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करें, जिससे आप शुगर से अपना बचाव कर सकें.

यह भी पढ़ें- यूपी में 5 करोड़ लोगों को प्री-डायबिटीज, जानिए कैसे पता करें और शुगर होने से बचें?

TAGGED:

RETIRED PROFESSOR OF AIIMS
TYPE 2 DIABETES PATIENTS
SOCIETY FOR PREVENTION AND
AWARENESS OF DIABETES CONFERENCE
DIABETIC KETOSIS IN CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.