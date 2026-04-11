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फुटपाथ बनी पाठशाला: उदयपुर के इस परिवार का जज्बा कर देगा हैरान, सड़क किनारे जल रही है शिक्षा की लौ

उदयपुर में सड़क किनारे मटके बेचने वाले माता-पिता के बच्चे शोर-गुल में पढ़कर पुलिस अधिकारी और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं.

Children studying by roadside
सड़क किनारे पढ़ते बच्चे (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 2:37 PM IST

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उदयपुर: झीलों की नगरी के व्यस्त सुखाड़िया सर्कल से गुजरते हुए सड़क किनारे सजे लाल-भूरे मटकों की कतारें आम नजर आती हैं, लेकिन इन्हीं कच्चे घड़ों के बीच कुछ ऐसे सपने भी आकार ले रहे हैं, जो किसी बड़े स्कूल या कोचिंग से नहीं, बल्कि जीवन की सख्त जमीन से जन्म लेते हैं. तपती गर्मी में 'देसी फ्रिज' यानी मटके बेचते माता-पिता के साथ बैठकर पढ़ाई करते ये बच्चे संघर्ष और उम्मीद की अनोखी मिसाल हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब इस दृश्य को देखा और परिवार के मुखिया व बच्चों से बात की, तो एक दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई.

बच्चे लिख रहे हैं सपनों की नई दास्तान: सुबह 8 बजे स्कूल की घंटी से शुरू होने वाला इन बच्चों का दिन दोपहर 2 बजे खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होती है उनकी दूसरी पाठशाला. सड़क किनारे बिछी एक तिरपाल पर, जहां न कोई ब्लैकबोर्ड है और न ही कोई शिक्षक. चारों बच्चे चंचल, माही, भावना और दुष्यंत अपने बैग से किताबें निकाल कर शोर गुल के बीच पढ़ाई में जुट जाते हैं. पास से गुजरते वाहनों की आवाजें, ग्राहकों की आवाजाही और तपती सड़क सब कुछ उनके हौसलों के आगे फीका पड़ जाता है.

शोरगुल और तपती सड़क के बीच खिल रही है शिक्षा की लौ (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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कमलाबाई के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी : यह कहानी है कमलाबाई और उनके पति अंबालाल की, जो चूरू जिले के जसवंतगढ़ के रहने वाले हैं और आजीविका की तलाश में उदयपुर आए. यहां वे सड़क किनारे मटकों की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. दिनभर की मेहनत के बाद उनकी औसतन 500 रुपए की कमाई होती है, जिससे घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई दोनों संभालना आसान नहीं है, लेकिन उनका हौसला मजबूत है. कमलाबाई बताती हैं कि बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना संभव नहीं है, इसलिए वे स्कूल के बाद उन्हें सीधे अपने पास दुकान पर ले आती हैं. इससे बच्चों की देख रेख भी हो जाती है और वे माता-पिता के काम में हाथ भी बंटा लेते हैं.

देसी फ्रिज की छांव में 'सपनों की पढ़ाई'
देसी फ्रिज की छांव में 'सपनों की पढ़ाई' (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

पिता के सपने, बच्चों के अरमान: अंबालाल ने बताया कि बच्चे बड़ी जिम्मेदारी से इन कामों को करते हैं. सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली चंचल की आंखों में एक बड़ा सपना है, वह पुलिस अधिकारी बनना चाहती है. वह कहती है कि सड़क का शोर पढ़ाई में जरूर बाधा डालता है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. उसके पास बैठी माही भी आत्मविश्वास से कहती है कि मां के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. माही का सपना भी पुलिस अधिकारी बनने का है, जबकि भावना डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है. इन बच्चों की यह 'ओपन क्लास' रोजाना करीब ढाई घंटे तक चलती है. इसमें न कोई छुट्टी होती है और न ही कोई औपचारिक व्यवस्था, लेकिन सीखने की ललक हर दिन नई ऊर्जा के साथ दिखाई देती है. हाल ही में शुरू हुए नए शिक्षा सत्र को लेकर भी बच्चों में खासा उत्साह है. वे अपनी नई कॉपियों और किताबों पर कवर चढ़ाते हुए कहते हैं कि इस बार पहले से ज्यादा अंक लाने हैं.

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Children studying by roadside
सड़क किनारे मटके बेचती महिला (ETV Bharat Udaipur)

पिता अंबालाल का कहना है कि जब वे अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, तो दिनभर की सारी थकान दूर हो जाती है. वे खुद पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारना चाहते हैं. इसके लिए वे दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है. शाम ढलने के साथ ही यह परिवार अपना सामान समेटकर घर लौटता है. रात 8 बजे तक घर पहुंचकर खाना खाकर सो जाते हैं, ताकि अगली सुबह फिर उसी दिनचर्या के साथ नई शुरुआत कर सकें.

उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर मटकों के बीच बच्चों की 'ओपन क्लास' चल रही है.

Last Updated : April 11, 2026 at 2:37 PM IST

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