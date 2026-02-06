बिहार का स्कूल देखिए, पेड़ के नीचे कक्षा का संचालन, 227 बच्चे दरी पर बना रहे भविष्य
पढ़ाई कैसे हो 'साहब'? स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल. पेड़ के नीचे दरी पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर. पढ़ें विशेष रिपोर्ट
Published : February 6, 2026 at 7:11 AM IST
रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार गुप्ता
पश्चिम चंपारण (बेतिया) : 3 फरवरी 2026, बिहार विधानसभा का बजट सत्र. वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार भी सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग को ही दिया गया है. बजट का आकार था, 60204.61 करोड़ रुपये. यही नहीं 3 मार्च 2025 को जब तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश किया था, उस वक्त शिक्षा विभाग का बजट था, 60 हजार 954 करोड़ रुपये.
बिहार में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा बजट : शिक्षा विभाग का भारी-भरकम बजट कहां खर्च हो रहा है, वो टटोलना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में ईटीवी भारत आपको इसकी ग्राउंड रिएलिटी बताने जा रहा है. तो चलिए आपको पश्चिम चंपारण के बेतिया लिए चलते हैं. पश्चिम चंपारण वही जिला है, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्राओं की शुरुआत करते हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आत्मसात करते हुए सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने प्रदेश की तस्वीर बदलकर रख दी है.
अपनी पीठ थपथपाते हैं मंत्री : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के तमाम मंत्री यह दावा करते नहीं थकते हैं कि बिहार शिक्षा में अग्रसर है. प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर डिग्री कॉलेज तक सभी सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जा रही है. कहते हैं कैमरा का लेंस कभी झूठ नहीं बोलता, उसी लेंस से आप बिहार के शिक्षा का हाल देखिए.
पेड़ के नीचे पढ़ाई : ईटीवी भारत की टीम जब मझौलिया प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुरचुरवा वृति टोला पहुंची तो दंग रह गई. तस्वीर ऐसी थी जैसे पहले का गुरुकुल का नजारा हो, पर यह गुरुकुल नहीं सरकारी स्कूल था. जहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे थे. डेस्क-बेंच किसे कहते हैं इन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है, वो तो भला हो सरकारी व्यवस्था की, कम से कम दरी तो मिली जिसपर बच्चे बैठ पाए.
आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ दिए : गुरचुरवा वृति टोला के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सिर्फ 10-20 छात्र पेड़ के नीचे बैठकर नहीं पढ़ते हैं, ये संख्या 227 है. जिसमें 200 बच्चे रोजाना पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं. वो बात अलग है पहले इसकी संख्या लगभग 500 हुआ करती थी. बदले हालात में धीरे-धीरे अभिभावक बच्चों को सरकारी व्यवस्था से दूर करते गए.
स्कूल में दो कमरा : अब अभिभावक भी क्या करें, जब बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाए, तेज धूप और बरसात होने पर छात्रों को घर भेज दिया जाए. यह व्यवस्था वर्षों से लागू है. 39 साल पहले यानी वर्ष 1987 में विद्यालय की स्थापना हुई. तबसे यह स्कूल भवन के लिए तरस रहा है. हालांकि व्यवस्था सरकारी है, इसलिए सरकार ने दो कमरा जरूर बना दिया है. अब चूंकि पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं यहां संचालित होती हैं. ऐसे में एक से लेकर छठी तक के बच्चों को पेड़ की छांव नसीब होता है, जबकि सातवीं और आठवीं के छात्र छत के नीचे डेस्क-बेंच पर पढ़ाई करते हैं.
''हमलोग तो इसी तरह पेड़ के नीचे में बैठकर पढ़ते हैं. मैम और सर काफी अच्छे से हमलोगों को समझाते हैं. जब बारिश होती है, तेज ठंड लगती है या गर्मी लगती है तो घर चले जाते हैं.''- दिव्या कुमारी, छात्रा
11 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री की गई : स्कूल में कुल 11 शिक्षक-शिक्षिकाएं बच्चों को ज्ञान बांटने की कोशिश में लगे रहते हैं. पर क्या करें, सुविधा से महरूम यह स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. लगभग एक साल पहले अप्रैल 2025 में ग्रामीणों ने बड़ा दिल दिखाते हुए राज्यपाल के नाम से 11 डिसमिल जमीन भी रजिस्ट्री कर दी, पर अब तक स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ.
''विद्यालय में अभी फिलहाल दो कमरे हैं. विद्यालय को 11 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ है. इस बार विभाग की तरफ से जो बजट जाएगा उसमें 6 कमरों का प्रस्ताव निर्माण करने का भेजा जा रहा है. तत्काल अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मझौलिया को निर्देश दिया गया है कि एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय वृति टोला स्थित है वहां जो सीनियर सेक्शन हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए.''- गार्गी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेतिया
प्रधानाध्यापक का दावा : विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदित्य नारायण ने बताया कि बच्चों की संख्या घटी हैं. पहले नामांकन लगभग 500 के आसपास था. धीरे-धीरे जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं वह नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़े. जिस कारण से गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग बन जाएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी. लगभग 700 से 800 नामांकन हो जाएगा.
''शिक्षा विभाग से भवन की मांग की है, लेकिन भवन अभी तक नहीं बना. अगर स्कूल में भवन बनता तो बच्चों के लिए टेबल और बेंच आते कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जिस कारण बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है.''- आदित्य नारायण, स्कूल के प्रधानाध्यापक
स्कूल के शिक्षक रामसूरत महतो बताते हैं कि कई वर्षों से स्कूल की स्थिति यही है. बरसात आने से पहले बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें. गर्मी के मौसम में चारों तरफ से खेत होने का कारण लू चलता है, जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं. वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं.
''शिक्षा विभाग को बार-बार भवन के लिए लिखकर दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सिर्फ आश्वासन मिलता है. स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक-शिक्षिका हैं, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है. ऐसे में स्कूल का कमरा नहीं होने के कारण बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है.''- रामसूरत महतो, स्कूल के शिक्षक
