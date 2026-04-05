बच्चों से शुरू हुआ अभियान बना जनआंदोलन, नारायणपुर में खुशी-खुशी लोगों ने की तालाब की सफाई, हर रविवार होगा श्रमदान
तालाब में जमा जलकुंभी, खरपतवार को हटाने और इसे फिर से उपयोग मे लाने के लिए नारायणपुर में सामूहिक जनभागीदारी की ताकत दिखी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 2:46 PM IST
नारायणपुर: जिले में एक अनोखी पहल लोगों के लिए मिसाल के रूप में पेश हुई. वार्ड क्रमांक 12 में लोगों ने एक तालाब को साफ करने का खुद जिम्मा उठाते हुए ना सिर्फ स्वच्छता का संदेश दिया बल्कि सामूहिक जनभागीदारी की ताकत भी दिखाई. वर्षों से उपेक्षित बम्बूर तालाब को साफ करने के लिए हर वर्ग उमड़ पड़ा. खास बात यह रही कि इसकी शुरुआत बच्चों ने की और फिर यह जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ गया.
जलकुंभी और घास से पटा था तालाब
नारायणपुर के कुम्हारपारा स्थित वार्ड नंबर 12 में बम्बूर तालाब लंबे समय से जलकुंभी और गंदगी से पट चुका था. यह वही तालाब है, जिस पर आसपास के 500 से अधिक परिवार अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के लिए निर्भर हैं. विवाह से लेकर मृत्यु संस्कार तक, हर महत्वपूर्ण आयोजन में इस तालाब की अहम भूमिका रही है.
एक बैठक में फैसला लेकर की शुरुआत
बीते कुछ वर्षों में बढ़ती गंदगी और जलकुंभी ने इसे लगभग अनुपयोगी बना दिया था. ऐसे में वार्डवासियों ने शनिवार शाम एक बैठक कर बड़ा फैसला लिया. कहा गया कि अब इंतजार नहीं, बल्कि श्रमदान के जरिए खुद तालाब को साफ किया जाएगा. रविवार सुबह जैसे ही अभियान शुरू हुआ, बड़ी संख्या में लोग तालाब के किनारे जुटे.
शुरुआती झिझक को बच्चों ने मिटाया
शुरुआत में पानी में उतरने को लेकर कुछ लोगों में झिझक जरूर दिखी, लेकिन तभी वार्ड के छोटे-छोटे बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट के तालाब में उतरे और सफाई शुरू कर दी. बच्चों का यह साहस और जज्बा देखते ही देखते पूरे माहौल को बदल गया. फिर क्या था महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी एक-एक कर पानी में उतर गए और सामूहिक श्रमदान का अनूठा दृश्य सामने आया.
सामूहिक जनभागीदारी वाली ताकत की कुछ और तस्वीरें
एक चौथाई हिस्सा साफ
करीब 4 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वार्डवासियों ने तालाब के एक चौथाई हिस्से से जलकुंभी और खरपतवार साफ कर दिया. यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एकता और जागरूकता की मिसाल बन गई. इस दौरान वार्ड 12 के पार्षद प्रवीण जैन और नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रकाश बघेल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं श्रमदान कर इस अभियान में भागीदारी निभाई. दोनों जनप्रतिनिधियों ने वार्डवासियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल पूरे जिले के लिए प्रेरणास्रोत है.
नगर पालिका की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा, ताकि यह तालाब पूरी तरह से साफ होकर अपने पुराने स्वरूप में लौट सके- नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रकाश बघेल
हर रविवार होगा श्रमदान
वहीं वार्डवासियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान एक दिन का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला संकल्प है. हर रविवार को इसी तरह श्रमदान कर तालाब की सफाई की जाएगी, ताकि यह फिर से उपयोग योग्य बन सके.
नारायणपुर के वार्ड नंबर 12 की यह कहानी बताती है कि जब समाज खुद जागरूक होकर जिम्मेदारी उठाता है, तो बदलाव तय है. बच्चों से शुरू हुआ यह अभियान अब पूरे वार्ड की पहचान बन चुका है. यह पहल न सिर्फ स्वच्छता की ओर एक कदम है, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में मजबूत संदेश भी देती है.