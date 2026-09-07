मिर्जापुर में सड़क के लिए बारिश में बच्चों का धरना, स्कूल का गेट किया बंद, बोले- 40 साल से रोड नहीं
प्रदर्शन की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के अंदर सड़क बनवाने का आश्वासन दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 4:10 PM IST
मिर्जापुर : विकासखंड सिटी ब्लाक के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय के बच्चों (जेन अल्फा) ने सोमवार को बारिश के बीच भीगते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं होने से परेशान बच्चों ने स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठ गए. समर्थन में ग्रामीण और सपा नेता भी आ गए. स्कूल का गेट बंद कर दिया. बच्चों की मांग थी कि स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए. बड़ी मुश्किल से खेतों की मेड़ से होकर उन्हें स्कूल पहुंचना पड़ता है. प्रदर्शन की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के अंदर सड़क बनवाने का आश्वासन दिया.
चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी. वर्तमान में यहां 470 बच्चे व 12 टीचर हैं. स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क से उतरने के बाद करीब एक किलोमीटर की दूरी मेड़ के सहारे तय करनी पड़ती है. एक साथ दो बच्चे मेढ़ पर नहीं चल सकते. बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है. रास्ते में पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे फिसलकर गिरने का खतरा रहता है.
अभिवावक संतोष विश्वकर्मा ने बताया, 40 साल से स्कूल चल रहा है. स्कूल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते की है. स्कूल तक जाने के लिए रास्ता आज तक नहीं बन पाया. सपा नेता कौशिक कनौजिया ने बताया कि 1985 में विद्यालय बना है. इस विद्यालय में हम लोग भी पढ़े हैं. हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं. मगर आज तक रास्ता नहीं है. रास्ता न होने से बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है.
कौशिक कनौजिया ने बताया, कई बार आश्वासन दिया गया, मगर रास्ता नहीं बना. जिससे मजबूर होकर आज प्रदर्शन करना पड़ा. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द रास्ता बनेगा. छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नायाब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्राम प्रधान और ग्रामवासी की सहमति से स्कूल के सामने से रास्ता बनाया जाएगा.
खंड शिक्षा अधिकारी नगर रवींद्र शुक्ला ने बताया की कंपोजिट विद्यालय चेरुईराम तक जाने के लिए मार्ग नहीं है. सड़क निर्माण के लिए नायब तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया गया है, लेकिन मौके पर सरकारी भूमि नहीं मिली है. भूमि की अनुपलब्धता के चलते सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है. सहमति बनी है जल्द ही सड़क का निर्माण होगा.
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