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मिर्जापुर में सड़क के लिए बारिश में बच्चों का धरना, स्कूल का गेट किया बंद, बोले- 40 साल से रोड नहीं

मिर्जापुर में जेन अल्फा का प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : विकासखंड सिटी ब्लाक के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय के बच्चों (जेन अल्फा) ने सोमवार को बारिश के बीच भीगते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं होने से परेशान बच्चों ने स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठ गए. समर्थन में ग्रामीण और सपा नेता भी आ गए. स्कूल का गेट बंद कर दिया. बच्चों की मांग थी कि स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए. बड़ी मुश्किल से खेतों की मेड़ से होकर उन्हें स्कूल पहुंचना पड़ता है. प्रदर्शन की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के अंदर सड़क बनवाने का आश्वासन दिया. चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी. वर्तमान में यहां 470 बच्चे व 12 टीचर हैं. स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क से उतरने के बाद करीब एक किलोमीटर की दूरी मेड़ के सहारे तय करनी पड़ती है. एक साथ दो बच्चे मेढ़ पर नहीं चल सकते. बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है. रास्ते में पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे फिसलकर गिरने का खतरा रहता है. 40 साल से सड़क के लिए परेशान. (Video Credit; ETV Bharat)