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KGMU के सर्जरी विभाग में शॉर्ट सर्किट से भरा धुआं; 50 बच्चों को सुरक्षित शिफ्ट कराया गया

KGMU के सर्जरी विभाग में शॉर्ट सर्किट से भरा धुआं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) के सर्जरी विभाग में बीती रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के पास लगे एक स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ. इस दौरान में बड़ी संख्या में बच्चों को शिफ्ट किया गया. बाद में यहां की स्थिति सामान्य हो गई.

स्विच बोर्ड में आग लगने से देखते ही देखते घना धुआं तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा और पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में भरने लगा. उस वक्त वार्ड में कई बच्चे भर्ती थे. वार्ड में धुआं भरता देख और आग की खबर मिलते ही तीमारदारों, डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. ​

घटना की सूचना मिलते ही केजीएमयू प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व प्रवक्ता डॉ. केके सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बिजली सप्लाई बंद होने के कारण पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया था, जिससे बच्चों को निकालने में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भारी मशक्कत करनी पड़ी.

सुरक्षा के लिहाज से डॉक्टरों और स्टाफ ने अभिभावकों की मदद से लगभग 50 बच्चों को तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया. इसके अलावा आईसीयू (ICU) में भर्ती बच्चों को भी एहतियातन सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया. सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

​तीमारदारों का आरोप: घटना के बाद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं. तीमारदारों का आरोप है कि आग लगने के बाद न तो कोई फायर अलार्म बजा और न ही वहां लगे फायर सेफ्टी उपकरण काम कर पाए.