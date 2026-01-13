ETV Bharat / state

MLA कोचिंग सेंटर से बच्चे गढ़ रहे भविष्य, निशुल्क व्यवस्था में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

सीजीपीएससी के साथ में एसएससी, पुलिस भर्ती, व्यापम, शिक्षक भर्ती, टेट का तैयारी कराया जा रहा है. चार बैच में कक्षाएं चल रही हैं, अभी लगभग 350 बच्चे निशुल्क कोचिंग यहां से प्राप्त कर रहे हैं- राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष, MLA एजुकेशन कोर

गरीब और किसान परिवार के हैं बच्चे निशुल्क कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब और किसान परिवार से हैं. छात्रों का कहना है कि अगर यहां निःशुल्क कोचिंग नहीं होती तो वो बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते. क्योंकि बाहर जाकर पढ़ने का खर्चा उनके परिजन नहीं उठा पाते. ये पहल बहुत अच्छी है. एमएलए एजुकेशन कोर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि विधायक रामकुमार टोप्पो के पहल से सीतापुर के युवाओं को रोजगार दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एमएल एजुकेशन कोर जैसी संस्था चलाया जा रहा है. जिसमें निशुल्क क्षेत्र के युवाओं को सीजीपीएससी का कोचिंग दिया जाता है.

सरगुजा : सीतापुर के युवा विधायक की सोच ने आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का रास्ता निकाला है. विधायक रामकुमार टोप्पो ने विधायक निधि और शिक्षा विभाग की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क MLA कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करवाई है. इस MLA कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाया जाता है.

रामकुमार टोप्पो की नई सोच

आपको बता दें कि रामकुमार टोप्पो सीतापुर के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने युवाओं का चिंता की है. उन्होंने सीतापुर को नई दिशा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसका नाम है ट्रिपल एसवीआर और इस ट्रिपल एसबीआर है. इनका पहला यस अल्फाबेट है वो शिक्षा से है और दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा सुशासन है.इसी के साथ ही विकास और रोजगार के साथ पांच लक्ष्य बनाकर वो काम कर रहे हैं. एमएल एजुकेशन कोर की स्थापना भी इसी का एक हिस्सा है.बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए भवन निर्माण का भी काम चल रहा है.

MLA कोचिंग सेंटर से बच्चे गढ़ रहे भविष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





350 बच्चों को दी जा रही है शिक्षा



कोचिंग सेंटर में 350 बच्चे हैं और 6 शिक्षक हैं जो कोचिंग दे रहे हैं. ग्राउंड में बच्चों को तीन ट्रेनर फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं . विधायक रामकुमार टोप्पो बीच-बीच में सप्ताह में दो दिन वह आते हैं और बच्चों का क्लास लेते हैं. सुबह 6 से 8 बजे तक पुलिस और आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को विधायक भी ट्रेनिंग देते हैं.

निशुल्क कोचिंग से बच्चे गढ़ रहे भविष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहुत ही सुंदर परिणाम है, अभी तक पीएससी में पहली बार हमारे बच्चे बैठेंगे. पर इसके पहले नगर सेना भर्ती में हमारे 13 बच्चों का यहां से नगर सेना में चयन हुआ है. सेना में तीन बच्चों का चयन हुआ. एक हॉस्टल अधीक्षिका के रूप में एक बच्चे का चयन हुआ है-राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष, MLA एजुकेशन कोर

घर के पास बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ही लक्ष्य



इस बारे में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि हमारा सीतापुर क्षेत्र जिला से दूर है.बच्चों के सपने वैसे ही हैं जैसे शहर के बच्चे देखते हैं कि हम भी कलेक्टर बने, एसपी बने अगर कॉमन शब्दों में कहा जाए कि प्रशासनिक सेवा में जाएं, बड़े-बड़े उपाधि लें. लेकिन ग्रामीण अंचलों में पढ़ने के बाद लास्ट में उनको यह सुविधा नहीं मिलने के कारण से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं. यह मैंने महसूस पहले से किया था जब मैं एक विद्यार्थी था. लेकिन आज मुझे सीतापुर ने मौका दिया तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि यहां के किसानों के बच्चों के सपने अधूरे ना रहे और कोई भी पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन ना बेचे.



हम वो हर सुविधा दे यहां सीतापुर लेवल में जिससे कि बच्चों की उड़ान जो है कहीं कम ना हो. इसके लिए हमने ये कोचिंग सेंटर खोला है और यहां अभी सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. देखिए किसी चीज को तराशने की देर होती है. अगर मन और लगन हो तो मिल जाते हैं- रामकुमार टोप्पो,विधायक

रामकुमार टोप्पो की माने तो कोचिंग सेंटर में कई गवर्नमेंट टीचर भी हैं जो कहीं पर अधीक्षक हैं या कहीं पर गवर्नमेंट टीचर हैं. वो पार्ट टाइम यहां पढ़ाते हैं. कई टीचर ऐसे हैं जिनको यहां रखा भी गया है, पढ़ाने के अपने शौक से कई लोग सेवा दान भी दे रहे हैं.





