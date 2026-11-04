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खैरागढ़ में जर्जर स्कूल की खामियां छिपाता प्लास्टिक कवच, खतरे के नीचे नौनिहाल पढ़ने को मजबूर

खैरागढ़ : शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे,हर साल जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है.खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के वनांचल से आई ये तस्वीर शिक्षा विभाग की लापरवाही की सबसे बड़ी गवाह है. यहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बच्चों पर गिर सकती है. बच्चों को बचाने के लिए शिक्षकों को छत पर पॉलीथीन बिछानी पड़ रही है.लेकिन ये जुगाड़ कितना खतरनाक है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते.

खैरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर वनांचल ग्राम पंचायत सरईपतेरा के आश्रित ग्राम लालपुर घाट का शासकीय प्राथमिक शाला. पिछले एक साल से भवन जर्जर हालत में है. छत का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़कर गिर चुका है, सरिया बाहर निकल आया है. बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है. इसी जानलेवा छत के नीचे रोजाना 30 से ज्यादा मासूम बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं.ऐसे में यदि कोई घटना हो जाए तो परिणाम कितना भयानक होगा इसके बारे में सोचकर ही रुह कांप उठती है.

जर्जर छत, प्लास्टिक कवच और खतरे में नौनिहाल (Etv Bharat)

कई बार हो चुकी है भवन की मांग

शिक्षकों, सरपंच और ग्रामीणों ने कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की. लेकिन सुनवाई नहीं हुई. नतीजा शिक्षकों को मजबूरन स्कूल की पक्की छत पर प्लास्टिक बिछानी पड़ीं. ये नजारा आमतौर पर झुग्गी-झोपड़ियों में दिखता है, लेकिन सरकारी स्कूल में बारिश से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया है. इतना सब करने के बाद भी ना तो विभाग ने मरम्मत कराई और ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की. वहीं जिम्मेदार अब मामला सामने आने के बाद व्यवस्था की दुहाई देते दिख रहे हैं.