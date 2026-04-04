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'स्कूल चलो अभियान' का आगाज; संतकबीरनगर में बच्चों को मिलीं पुस्तकें, शिक्षकों को किया गया सम्मानित

संतकबीरनगर : शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से 'स्कूल चलो अभियान' का भव्य शुभारंभ किया. वाराणसी में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण संतकबीरनगर जनपद में जिलाधिकारी आलोक कुमार और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में देखा और सुना गया. इस दौरान विधायक मेहदावल, विधायक धनघटा भी मौजूद रहे.

​जनपद स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक मेहदावल, विधायक धनघटा और जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर मेहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है. मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में स्कूल से वंचित न रहे.

उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम घर-घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करें ताकि 'स्कूल चलो अभियान' के तहत हर हाथ में किताब और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो. ​वहीं, धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल चुकी है. ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है.

उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें नियमित स्कूल भेजें. शिक्षित बच्चे ही विकसित भारत और समृद्ध उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखेंगे. ​कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.