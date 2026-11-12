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शामली: यह स्कूल है या अनाज मंडी ? खेल का मैदान बना खलिहान , सुखाई जा रही फ़सल

​शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने शिक्षा के मंदिरों की पवित्रता और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जिले के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को वहां तैनात एक वरिष्ठ शिक्षिका ने कथित तौर पर अपना निजी कृषि फार्म बना लिया है. आरोप है कि शिक्षिका ने अपने खेत में उगाई गई उड़द दाल की फसल को सुखाने के लिए पूरे स्कूल प्रांगण में फैला दिया, जिससे स्कूल परिसर किसी खलिहान में तब्दील नजर आया.

उन्होंने अपने खेतों की उड़द की फसल को धूप में सुखाने के लिए सीधे स्कूल के बच्चों के खेलने वाले प्रांगण में डलवा दिया.

बताया जा रहा है कि वह इसी गांव की रहने वाली हैं और पिछले करीब 15 वर्षों से इसी विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं. ​आरोप है कि इतने लंबे कार्यकाल और वरिष्ठ पद पर होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा के मापदंडों को नजरअंदाज करते हुए स्कूल परिसर का उपयोग अपने निजी कृषि कार्यों के लिए किया.

मामला जनपद शामली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव बनेड़ा जट के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ पर विद्यालय में एक महिला सुदेश वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर लंबे समय से तैनात हैं.

​स्कूल प्रांगण में फसल फैलाए जाने के कारण विद्यार्थियों के खेलकूद और दैनिक गतिविधियों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. ग्रामीण और अभिभावक इस बात से खासे नाराज़ हैं कि जिस जगह पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, वहां फसल सुखाई जा रही है.

बता दें कि इसी विद्यालय से कई ऐसे होनहार छात्र-छात्राएं निकले हैं, जिन्होंने न केवल जनपद स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है और कई खिताब अपने नाम किए हैं. लेकिन वर्तमान स्थिति ने इन बच्चों के अभ्यास और खेल मैदान की उपलब्धता पर संकट खड़ा कर दिया है.

स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात अन्य शिक्षक चंचल कुमार शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस दिन छुट्टी पड़ी थी. उस दिन स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब स्कूल खुला, तो देखा कि यहां पर फसल पड़ी हुई है. प्रधानाध्यापक से भी बात की जा रही है पूछा जा रहा है कि यह उड़द की फसल किसकी है.

स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉ विकास मलिक ने बताया कि परसों से स्कूल बंद था. सुबह जब आए तो यह अव्यवस्था देखी. मैंने टीचर से बात की मालूम किया तो पता चला कि हमारी वरिष्ठ शिक्षिका हैं, उन्होंने जरूरत के हिसाब से यहां डाल दिए. इसकी कोई अनुमति है. प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल की चाबी शिक्षिका के पास ही थी. इसकी पुष्टि स्कूल के ही एक अन्य शिक्षक अनिल ने की. वहीं सीनियर शिक्षिका का पक्ष सामने नहीं आ सका है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार से जब इस मामले में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से स्कूल प्रांगण में फसल को नहीं सुखाया जा सकता. यह है ये गलत है, अब मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराकर दोषियों पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी.