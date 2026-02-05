ETV Bharat / state

नाबालिग बच्चों को गर्म चम्मच से दागा, बुरी तरह पीटा, चोरी के शक में मासूमों पर रूह कंपा देने वाला अत्याचार

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 से बच्चों के परिजनों को परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, निर्माणाधीन इमारत से सरिया चोरी के शक में कुछ दबंगों ने 5 नाबालिग बच्चों के बंधक बनाकर अमानवीय यातनाएं दी. इन बच्चों के कसूर सिर्फ इतना था कि ये ऐसी जगह खेल रहे थे, जहां कुछ सामान चोरी हो गया था. महज शक के आधार पर बेखौफ दबंगों ने बच्चों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी. आरोप है कि बच्चों को एक पीजी के कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया. उन्हें गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया. पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत पर डीएलएफ फेज-तीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला: घटना का खुलासा 3 फरवरी को हुआ, जब पीड़ित बच्चे की मां काम से घर लौटीं. घर पहुंचने पर उनका 12 वर्षीय बेटा गायब मिला. तलाश के दौरान पता चला कि पड़ोस की एक महिला के दो बच्चे भी लापता हैं. खोजबीन की गई और महिलाओं को सूचना मिली की पास के ही एक पीजी में कुछ लोग बच्चों को कमरे में बंद कर बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं. जब महिलाएं मौके पर पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. काफी विनती के बाद बच्चों को छोड़ा गया.

"हैवानियत की हद": घर पहुंचने पर बच्चों ने बताया कि "उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है. डराया गया-धमकाया भी गया. जान से मारने की भी धमकी दी है. बच्चों के मुताबिक, उनके साथ अमानवीय तरीके से यातनाएं दी गई. उनको गर्म चम्मच लगाने के साथ-साथ गुप्तांग पर भी पेट्रोल डालकर यातनाएं दी गई". जिसे सुनकर घर वालों के होश उड़ गए. बच्चों पर इस तरह का अत्याचार सुनकर परिजन भी काफी सहम गए.