'अफसर और मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें', बोले CM सम्राट- 'ऐसी व्यवस्था करनी है'
सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिससे अफसर और मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे. पढ़ें..
Published : April 24, 2026 at 4:51 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव पेश किया. विश्वास मत पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम पिछले 21 सालों से चल रहा है. इस दौरान विकास कार्यों में तेजी और सुशासन पर मजबूती से अपनी बात रखी.
विधानसभा में क्या बोले सीएम?: सदन में अपनी बात रखते हुए सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार के विकास और समृद्धि के लिए काम करना है. बिहार के किसानों की आय बढ़ाने को लेकर लगातार काम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोसी अब अभिशाप नहीं है, कोसी नदी को हमें वरदान बनाना है.
#Live : बिहार की महान जनता की सेवा ही मेरा धर्म है और कर्म भी है ... प्रणाम बिहार https://t.co/p1JZ9J4Bkr— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 24, 2026
'सरकारी स्कूल में अधिकारी और मंत्री के भी बच्चे पढ़ें': सीएम ने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में अधिकारी और मंत्री के भी बच्चे पढ़ें, ऐसी व्यवस्था करनी है. जो हमारे ब्लॉक के स्कूल है उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है. जिला में जिला स्कूलों को व्यवस्थित करना है.
"हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करें, जैसे कई लोग आते है और सकते है कि ऑफिसर के बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए, मैं बाध्य तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस सरकार को यह व्यवस्था जरूर खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वंय सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की. सबको मुख्यधारा में लाने का काम किया है. अब हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे.
इंश्योरेंस पर सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान: सम्राट चौधरी ने कहा कि विधायकों की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से एक्सीडेंट में राशि मिलना मुश्किल होता है. अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस के चार लाख और सरकार के तरफ से भी 4 लाख की राशि दी जाएगी.
हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा. 11 टाउनशिप बनाया जा रहा है, जिनके नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर किए गए हैं. सभी जिले में एयरपोर्ट बनाया जाएगा और जहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा वहां हेलीपॉड बनाया जाएगा.
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