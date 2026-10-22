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दीपावली तक बच्चों के खातों में पहुंचेगी पोशाक की राशि! पांच महीने बाद भी कई बच्चों को इंतजार

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के पांच महीने बाद भी पोशाक, स्वेटर और जूता-मोजा के लिए मिलने वाली राशि का इंतजार है. दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब दीपावली व छठ का त्योहार सामने है. ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों की नजर इस बात पर टिकी है कि त्योहारों के दौरान या उसके बाद उन्हें नई पोशाक और गर्म कपड़ों के लिए राशि कब तक मिलेगी. हालांकि, राज्य के कुछ जिलों और विद्यालयों में वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी पात्र बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाना अब भी चुनौती बनी हुई है.

इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि केंद्र से राशि आवंटित हो चुकी है. इसके बाद बच्चों को पोशाक और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. कई जिलों के स्कूलों में बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है और कुछ जगहों पर वितरण भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि दीपावली के अंत तक सभी पात्र बच्चों के खातों में इससे संबंधित राशि भेजने का लक्ष्य है. धीरे-धीरे सभी बच्चों तक पोशाक और गर्म कपड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे.