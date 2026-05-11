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अपार कार्ड बनाने में देवघर फिसड्डी, राज्य के 24 जिलों में 20वें स्थान पर

बच्चों का अपार कार्ड न होने के कारण परेशानी ( Etv Bharat )

देवघर: बच्चों की शैक्षणिक पहचान और उनके अकादमिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए बनाए जा रहे अपार कार्ड (APAAR ID) को लेकर देवघर जिले में गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है. जिले में नए छात्रों का अपार कार्ड नहीं बन पाने के कारण स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है.

बच्चों का अपार कार्ड तैयार नहीं हो पा रहा

स्थिति यह है कि कई निजी स्कूल बिना अपार आईडी के बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार कर रहे हैं. वहीं सरकारी स्कूलों में फिलहाल बिना आधार कार्ड के भी नामांकन लिया जा रहा है. जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से बच्चों का अपार कार्ड तैयार नहीं हो पा रहा है.

जानकारी देते जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार (Etv Bharat)

बच्चों का आधार कार्ड बनवाने पर जोर

उन्होंने कहा कि अपार कार्ड निर्माण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. तकनीकी समस्या को देखते हुए अब प्रशासन ने प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड बनवाने पर जोर देना शुरू कर दिया है, ताकि स्कूलों में आसानी से अपार आईडी तैयार हो सके.

अपार कार्ड बच्चों के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें विद्यार्थियों को एक विशेष पहचान संख्या दी जाती है. जिसके माध्यम से उनके अकादमिक करियर की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है. इससे स्कूल प्रबंधन को भी रिकॉर्ड रखने में सहूलियत होती है और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस बनती है.

अपार कार्ड बनाने के मामले में देवघर 20वें स्थान पर