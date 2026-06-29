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अब कानपुर में ही बच्चों का होगा दिल्ली- मुंबई की तरह हाईटेक इलाज, सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक पर खर्च होंगे 1000 करोड़!

कानपुर: शहर में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के ठीक बगल में सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक बनाने की तैयारी है. इस ब्लॉक में केवल बच्चों का इलाज किया जाएगा. इसमें पेट, दिल, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की इलाज की व्यवस्था होगी.नया ब्लॉक बनने से कानपुर समेत आसपास के 10 से अधिक जिलों के मरीजों को बहुत आराम मिल जाएगा.

नये प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ खर्च होंगे: मरीजों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का संचालन शुरू हुआ था. इस अस्पताल में मरीजों की इलाज के लिए सभी आधुनिक व्यवस्था मौजूद हैं. ठीक उसी तर्ज पर अब पहली बार सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के ठीक बगल में सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक बनाने की तैयारी है. इसके लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों और वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्लान तैयार कर लिया है.