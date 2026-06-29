अब कानपुर में ही बच्चों का होगा दिल्ली- मुंबई की तरह हाईटेक इलाज, सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक पर खर्च होंगे 1000 करोड़!
प्रपोजल को शासन से मिला ग्रीन सिग्नल, गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार की तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:01 PM IST
कानपुर: शहर में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के ठीक बगल में सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक बनाने की तैयारी है. इस ब्लॉक में केवल बच्चों का इलाज किया जाएगा. इसमें पेट, दिल, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की इलाज की व्यवस्था होगी.नया ब्लॉक बनने से कानपुर समेत आसपास के 10 से अधिक जिलों के मरीजों को बहुत आराम मिल जाएगा.
नये प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ खर्च होंगे: मरीजों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का संचालन शुरू हुआ था. इस अस्पताल में मरीजों की इलाज के लिए सभी आधुनिक व्यवस्था मौजूद हैं. ठीक उसी तर्ज पर अब पहली बार सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के ठीक बगल में सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक बनाने की तैयारी है. इसके लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों और वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्लान तैयार कर लिया है.
पीडियाट्रिक्स ब्लाक के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए शासन में प्रस्ताव भेजा जा चुका है. वहां से मौखिक स्वीकृति मिल चुकी है. जैसे ही आदेश जारी होंगे, वैसे ही काम शुरू करा देंगे. एक से दो सालों में इस ब्लॉक का संचालन शुरू करा देंगे. हम बच्चों को अत्याधुनिक संसाधनों की मदद से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे- डॉक्टर संजय काला, प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज
गंभीर बीमारियों का होगा इलाज: इस ब्लॉक में बच्चों को काफी कम दरों पर इलाज मुहैया होगा. गंभीर बीमारियों का यहां आधुनिक तरीके से इलाज किया जाएगा. जिससे बच्चों के माता-पिता को गंभीर बीमारियों के मामले में दिल्ली और मुंबई की दौड़ नहीं लगानी होगी. पेट, दिल, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए खास व्यवस्था होगी. बच्चों की बीमारी से संबंधित मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे. जिनमें मुख्य रूप से गैस्ट्रो, कॉर्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ओंकोलॉजी होंगे.
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