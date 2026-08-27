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मासूम बच्चों की गुहार, डीसी सर पुल बनवा दीजिए, पलामू के घसीदास में बीमार व्यक्ति बाढ़ के कारण नहीं पहुंचा अस्पताल

पलामू में जानकीनगर और हथगड़वा नामक गांव के मासूम बच्चे डीसी से पुल बनाने की गुहार लगा रहे हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

NO BRIDGE IN THE VILLAGE
मरीज को खाट पर ले जाते गांव वाले (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 4:44 PM IST

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पलामूः बिश्रामपुर प्रखंड के घासीदास पंचायत के जानकीनगर और हथगड़वा नामक गांव के मासूम बच्चे पढ़ाई को लेकर पुल बनाने की गुहार लगा रहे हैं. असल में, धुरिया और जमुनदाहा नदियां दोनों गांवों के आस-पास बहती हैं. बारिश के पानी से दोनों नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बुधवार को जानकी नगर गांव के रहने वाले राकेश कुमार नामक किशोर की तबीयत खराब हो गई थी. ग्रामीण राकेश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन नदी की तेजधारा के कारण वे नदी पार नहीं कर पाए.

बच्चों ने पलामू डीसी से पुल बनवाने की मांग की

राकेश कुमार का गांव के ही एक डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा है. गुरुवार को भी वह अस्पताल नहीं पहुंच पाया और गांव में ही उसका इलाज किया जा रहा है. इन सब घटनाओं के बीच जानकीनगर और हथगड़वा का एक मासूम भारत गुहार लेकर सामने आया है, जिसने और बच्चों के साथ पलामू डीसी से नदी में पुल बनवाने की मांग की है. दोनों गांव के बच्चों को नौवीं और दसवीं की पढ़ाई के लिए पांडू प्रखंड के कजरू गांव में जाना पड़ता है.

गुहार लगाता हुआ मासूम बच्चा (Etv Bharat)

पुल ना होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई

बच्चे स्कूल जाने के लिए करीब पांच किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हैं जिसमें उन्हें नदी पार करना पड़ता है. पुल ना होने से करीब 30 से 40 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. जानकीनगर और हथगड़वा में करीब 100 घरों की आबादी है जिसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं. कुछ घर आदिवासियों के भी हैं.

स्कूली बच्चे शिक्षक ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं

जानकीनगर के रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि बरसात के दिनों में लोग दूसरे गांव से कट जाते हैं और गांव में ही रह जाते है. स्कूली बच्चे टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं. गांव के बच्चे और ग्रामीण लगातार पुल बनाने की मांग कर रहे हैं. घासीदास पंचायत की मुखिया अंजू देवी ने कहा कि पुल बनाने की मांग को लेकर कई स्तर पर पत्र लिखा गया है और गुहार लगाई गई है.

NO BRIDGE IN THE VILLAGE
नदी पार करते स्कूली बच्चे (Etv Bharat)

पिछले साल पुल बनाने की घोषणा हुई थी

दरअसल 2025 में भी घासीदास पंचायत के राजखाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था. ईटीवी भारत ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसमें पलामू डीसी ने तत्काल संज्ञान लिया था और राजखाड़ में डीएमएफटी फंड से पुल बनाने की घोषणा हुई थी.

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