वाराणसी में पार्क बनेंगे मस्ती और ट्रैफ़िक की पाठशाला, तैयार होगा खास कॉन्सेप्ट पार्क

खेल-खेल में बच्चे सीखेंगे ट्रैफिक सेंस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में एक पार्क ऐसा डेवलप किया जाएगा, जहां बच्चे ट्रैफिक सेंस सीख सकेंगे. बच्चे पार्क में न सिर्फ मस्ती करेंगे बल्कि गाड़ी भी दौड़ाएंगे और ट्रैफिक के नियम, कानून को भी आसानी से सीख जाएंगे. ऐसा कॉन्सेप्ट पार्क लखनऊ और प्रयागराज में बन चुका है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस बारे में कंपनी से चर्चा की गई है. उन्हें दो पार्क बताए गए हैं, जिनका वह चयन करेंगे. उस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. यह काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट पार्क बनाने वाली कंपनी के ऑफिसर सौहार्द ने बताया कि प्रयागराज में हमने ऐसा पार्क बनाकर तैयार किया है, जो सक्सेस भी है. वहां बच्चे जा रहे हैं और पैरेंट्स भी रिस्पांस दे रहे हैं. ऐसे में हम वाराणसी में नगर निगम के पार्कों में से किसी एक पार्क में एक तरह का चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क बनाने का काम करेंगे. बनारस में तैयार को खास कॉन्सेप्ट पार्क. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात वाराणसी नगर आयुक्त से हुई और उन्होंने हमें दो पार्क निरीक्षण के लिए दिया है. इनमें एक पांडेयपुर और दूसरा नगर निगम मुख्यालय के सामने शहीद उद्यान है. इन दोनों पार्कों का आकलन करने के साथ ही हम फाइनल करेंगे कि हमें कहां पार्क बनाना है.