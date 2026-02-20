वाराणसी में पार्क बनेंगे मस्ती और ट्रैफ़िक की पाठशाला, तैयार होगा खास कॉन्सेप्ट पार्क
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि कंपनी से चर्चा की गई है. उन्हें दो पार्क बताए गए हैं, जिनका वह चयन करेंगे.
February 20, 2026
February 20, 2026
वाराणसी: शहर में एक पार्क ऐसा डेवलप किया जाएगा, जहां बच्चे ट्रैफिक सेंस सीख सकेंगे. बच्चे पार्क में न सिर्फ मस्ती करेंगे बल्कि गाड़ी भी दौड़ाएंगे और ट्रैफिक के नियम, कानून को भी आसानी से सीख जाएंगे. ऐसा कॉन्सेप्ट पार्क लखनऊ और प्रयागराज में बन चुका है.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस बारे में कंपनी से चर्चा की गई है. उन्हें दो पार्क बताए गए हैं, जिनका वह चयन करेंगे. उस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. यह काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है.
कॉन्सेप्ट पार्क बनाने वाली कंपनी के ऑफिसर सौहार्द ने बताया कि प्रयागराज में हमने ऐसा पार्क बनाकर तैयार किया है, जो सक्सेस भी है. वहां बच्चे जा रहे हैं और पैरेंट्स भी रिस्पांस दे रहे हैं. ऐसे में हम वाराणसी में नगर निगम के पार्कों में से किसी एक पार्क में एक तरह का चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क बनाने का काम करेंगे.
उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात वाराणसी नगर आयुक्त से हुई और उन्होंने हमें दो पार्क निरीक्षण के लिए दिया है. इनमें एक पांडेयपुर और दूसरा नगर निगम मुख्यालय के सामने शहीद उद्यान है. इन दोनों पार्कों का आकलन करने के साथ ही हम फाइनल करेंगे कि हमें कहां पार्क बनाना है.
उन्होंने बताया यह पार्क अपने आप में बेहद खास होता है. इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे. नगर निगम का कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ उनकी जगह होगी. बाकी पार्क तैयार करने के साथ ही सब कुछ हमें ही करना है.
उनका कहना है कि बहुत ही नॉमिनल रेट पर टिकट लगेगा और बच्चे यहां आकर ट्रैफिक सेंस के साथ ही खेल और मस्ती का मजा ले सकेंगे. सौहार्द ने बताया कि पार्क में खेल-खेल में बच्चों के अंदर ट्रैफिक सेंस डेवलप करने का काम होगा.
वह खुद गाड़ी चलाएंगे और जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, रेड येलो और ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, रॉन्ग साइड किसे कहते हैं, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी.
बच्चों को उनके पेरेंट्स को भी ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयर किया जाएगा. इस पार्क का मकसद ही बच्चों के अंदर बचपन से ही ट्रैफिक नियमों की अवेयरनेस को पैदा करना है. इसके अलावा यहां पर गेम जोन, 3D फिल्म जोन और फूड कोर्ट के साथ बड़ों के लिए भी कई चीजें रहेंगी.
