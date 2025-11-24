ETV Bharat / state

Explainer : हरियाणा के कई जिलों में बच्चे कुपोषण-बौनेपन और मोटापे का शिकार, पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट में खुलासा

क्या कहते हैं बाल रोग विशेषज्ञ? : पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट को समझा जाए तो बच्चों में कुपोषण को लेकर पलवल जिला सबसे अधिक खराब स्थिति में है. इसको लेकर पलवल जिले के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वासुदेव कहते हैं कि बच्चों के बौनेपन के पीछे माता पिता में जानकारी का अभाव अहम है. बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं. इसकी जानकारी होना जरूरी है. गलत खानपान की वजह से बच्चे का वजन और हाइट सामान्य से कम होता है."

अत्यधिक वजन के मामले में भी पलवल टॉप पर : हरियाणा में बौनेपन की समस्या से प्रभावित तीन टॉप जिलों की बात करें तो पलवल सबसे ज्यादा 41 फीसदी, हिसार 32 फीसदी और पानीपत 32 फीसदी है. वहीं कम वजन की समस्या से प्रभावित तीन टॉप जिले में पलवल 14 फीसदी, पानीपत और हिसार 10-10 फीसदी है. इसके साथ ही अत्यधिक वजन वाले टॉप तीन जिलों की बात करें तो पलवल आठ फीसदी, पानीपत सात और जींद पांच फीसदी है.

पलवल के बच्चे सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार : रिपोर्ट के हिसाब से पलवल, हिसार और पानीपत जिले में बच्चों का घटता कद पाया गया. यानी यहां बच्चों का कद औसत से कम हो रहा है, जिसे बौनापन भी कहा जाता है. इस मामले में सबसे करीब 41 फीसदी बच्चे पलवल में बौनेपन के शिकार पाए गए. जबकि हिसार जिले में करीब 32 फीसदी बच्चे बौनेपन का शिकार पाए गए. दोनों जिलों में करीब दस फीसदी बच्चे कम वजन के पाए गए. वहीं सोनीपत के बच्चों में मोटापा या अत्यधिक वजन नहीं हैं. यहां की रैंकिंग सबसे अच्छी रहती है.

35 फीसदी बच्चे कुपोषित : भारत सरकार के पोषण ट्रैकर पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 5 साल तक की उम्र के करीब 13.82 लाख बच्चों की जांच की गई. इनमें करीब 35 फीसदी बच्चे कुपोषित मिले. बच्चों के सेहत में ध्यान में रखकर केंद्र ने हरियाणा सरकार को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और पोषण अभियान पर विशेष दिशा-निर्देश दिए. रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की ऊंचाई, वजन, शरीर की बनावट को भी मापा गया, जिसमें करीब 22 फीसदी बच्चे बौनापन, सात फीसदी कम वजन, करीब 3 फीसदी कमजोर और 3 फीसदी के करीब अत्यधिक वजन यानि मोटापा के शिकार पाए गए.

चंडीगढ़ : समय के साथ बदलता खानपान हमारी आने वाले पीढ़ी पर भी असर करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही दिखता है केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हाल ही में आई पोषण ट्रैकर पोर्टल की रिपोर्ट में, जिसमें हरियाणा को स्थिति को चिंताजनक दिखाई गई है. अक्टूबर 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्रदेश में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, वहीं बौनेपन के साथ ही कमजोर और मोटापा भी पाया गया है.

पलवल स्थित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. वासुदेव का कहना है कि "हरियाणा के घरों में खाने-पीने की कमी नहीं है. लेकिन बच्चों को क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं, इस जानकारी का अभिभावकों में अभाव है. ज्यादातर लोग डेढ़ या दो साल तक बच्चे को दूध ही पिलाते हैं. जबकि छह महीने के बाद बच्चे को ऊपरी खाना शुरू कर देना चाहिए. मां बाप का मानना रहता है कि बच्चे को दूध पिलाओ, वो सारा दिन ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से अन्य पोषक तत्वों की कमी रह जाती है."

छह महीने के बाद दूध पूर्ण आहार नहीं होता है : डॉ. वासुदेव ने बताया कि "दूध छह महीने के बाद पूर्ण आहार नहीं होता है. उसके साथ कुछ अन्य खानपान को शुरू करना होता है. दाल, चावल, खिचड़ी और सब्जियां भी बारीक कर खिलानी चाहिए. ऐसा नहीं होने से बच्चे का शुरुआत से विकास प्रभावित हो जाता है. बौनेपन और कम वजन की वजह प्रमुखता से यही रहती है."

हरियाणा में कुपोषण से लड़ाई (Etv Bharat)

कई बार हाइट का संबंध जेनेटिकली होता है : डॉ. वासुदेव कहते हैं कि "कई बार बच्चे को अन्य मेडिकल समस्याएं जैसे थायराइड या अन्य दिक्कतें होती है. उससे बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है. इसके साथ ही अगर बच्चे के मां बाप की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट पर भी जेनेटिकली उसका प्रभाव होता है. ऐसे बच्चों की हाइट अन्य बच्चों की अपेक्षा कम रहती है."

फिजिकल गतिविधियां से दूर हो रहे हैं बच्चे : डॉ. वासुदेव बच्चों के वजन के ज्यादा होने के पीछे के कारण के बारे में कहते हैं कि "डाइट का सही चयन ना होना, इसके साथ ही जंक फूड को ग्रहण करना इसकी वजह रहती है. वहीं फिजिकल गतिविधियां बच्चों की कम होती जा रही है. बच्चे पहले खेतों खलिहानों में खेलते थे, अब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं. इसके पीछे की वजह ये भी है कि मां बाप भी बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर से बाहर नहीं भेजते."

छह महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू करें : डॉ. वासुदेव कहते हैं कि "ऐसे में बच्चों की डाइट का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है. छह महीने तक दूध देने के बाद ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए. उसमें ऐसी चीजें दें जो बच्चा आसानी से निगल सकता है. सॉफ्ट दाल, चावल, खिचड़ी, केला, आलू, इडली और उपमा जैसी चीजें दें. अगर फिर भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा या कद कम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें."

जन्म के दौरान जच्चा-बच्चा का ध्यान रखना जरूरी : हिसार सामान्य अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू का मानना है कि "बच्चों में अलग-अलग तरह की शारीरिक कमियों की वजह से बौनेपन सहित अन्य दिक्कतें होती हैं. उसके लिए पांच साल तक के बच्चों के खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ ही प्रेग्नेंसी से पहले मां की जांच होनी चाहिए. गर्भवती महिला को हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए."

बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए : डॉ. मंजू कहती हैं कि "बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए. बच्चा अगर कम वजन का पैदा होता है तो डॉक्टरी देखरेख करनी चाहिए. वे कहती हैं कि छह महीने तक मां का दूध देना चाहिए और फिर ऊपर का आहार शुरू करना चाहिए."

बच्चों को जंक फूड से दूर रखें : डॉ. मंजू कहती हैं कि "बच्चे को दाल-खिचड़ी, बिना बीज वाले फ्रूट और पपीता देना चाहिए." उन्होंने कहा कि "बच्चे के माता-पिता को समय-समय पर डॉक्टर की राय लेनी चाहिए. साथ ही बच्चे की स्वास्थ्य की जांच कराते रहनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "माता-पिता के जीन्स का असर बच्चे पर पड़ता है, जिससे बच्चे बौने होते हैं. बच्चों में जो वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह जंक फूड मुख्य है."

बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बढ़ायें : वे कहती हैं कि "माता-पिता को पता होना चाहिए की बच्चा रोजाना क्या खा रहा है. वे टीवी देखते समय बच्चों को खाना खिलाना गलत मानती हैं. इस दौरान बच्चा टीवी देखते हुए खाता रहता है. ऐसे में ज्यादा खाना-खाने से बच्चे का मोटापा बढ़ता है. बच्चों को पैकेट वाले बाहर के फूड आइटम्स नहीं देने चाहिए, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए. बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहिए."

हरियाणा में चल रही विभिन्न योजनाएं : प्रदेश के बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है. प्रदेश में 25 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र काम कर रही है, जिसमें करीब 44,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका काम करती हैं. सुधार के लिए सरकार के करीब डेढ़ सौ प्रोजेक्ट चल रहे हैं. करीब बीस लाख बच्चे इसके तहत लाभार्थी हैं.

पोषण के लिए हरियाणा में दो सौ करोड़ का बजट : दूध उपहार योजना के तहत एक से छह साल के बच्चों के साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को खीर, प्रोटीन मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ ही कई तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सरकार ने साल 2024-2025 के लिए करीब दो सौ करोड़ के बजट का प्रावधान किया है.

क्या और कैसे काम करता है "पोषण ट्रैकर" ? :