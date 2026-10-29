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MCD स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों को मिलेगा संस्कारों का ज्ञान, पांच सदस्यीय समिति गठित

दिल्ली नगर निगम के स्कूल ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों का ज्ञान भी दिया जाएगा. इसके लिए निगम की शिक्षा समिति ने ‘शिक्षा के साथ संस्कार—बेहतर भविष्य का आधार’ पहल शुरू की है. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने महापौर प्रवेश वाही की सहमति से पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति बच्चों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए सुझाव देगी.

योगेश वर्मा ने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है. उन्हें परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने के साथ अच्छे नागरिक बनने के गुण सिखाना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से एमसीडी स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कारों को बढ़ावा देने की पहल की गई है.