MCD स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों को मिलेगा संस्कारों का ज्ञान, पांच सदस्यीय समिति गठित
बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है. उन्हें परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना भी जरूरी है.
Published : October 29, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों का ज्ञान भी दिया जाएगा. इसके लिए निगम की शिक्षा समिति ने ‘शिक्षा के साथ संस्कार—बेहतर भविष्य का आधार’ पहल शुरू की है. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने महापौर प्रवेश वाही की सहमति से पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति बच्चों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए सुझाव देगी.
योगेश वर्मा ने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है. उन्हें परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने के साथ अच्छे नागरिक बनने के गुण सिखाना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से एमसीडी स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कारों को बढ़ावा देने की पहल की गई है.
ईमानदारी, अनुशासन और बड़ों के सम्मान पर जोर: पांच सदस्यीय समिति में शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य गोविंद राम अग्रवाल, कुलदीप चौहान, इंद्रा शर्मा, विदुषी शर्मा और गजे सिंह को शामिल किया गया है. वहीं, शिक्षा विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार को विभागीय समन्वयक और शैक्षिक समन्वयक (मुख्यालय) कुमार अखिलेश को सहयोग के लिए शामिल किया गया है. समिति बच्चों में ईमानदारी, अनुशासन, विनम्रता, सहनशीलता और आत्मविश्वास विकसित करने के उपाय सुझाएगी. इसके साथ ही माता-पिता, बुजुर्गों और शिक्षकों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सेवा, सहयोग और करुणा जैसे मूल्यों को विद्यालयी गतिविधियों में शामिल करने की कार्ययोजना तैयार करेगी.
कहानियों और गतिविधियों से सिखाए जाएंगे संस्कार: बच्चों को महापुरुषों के जीवन और प्रेरक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने के सुझाव भी समिति तैयार करेगी. भारतीय संस्कृति और अच्छे नागरिक बनने के मूल्यों पर आधारित शिक्षण सामग्री विकसित करने के साथ प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेलकूद और सामुदायिक गतिविधियों के जरिए बच्चों में संस्कार विकसित करने के उपाय बताए जाएंगे. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और आपसी सद्भाव जैसे विषयों पर भी विशेष जोर रहेगा.
एक महीने में देनी होगी रिपोर्ट: समिति को अपने विस्तृत सुझाव और अनुशंसाएं एक महीने के भीतर शिक्षा समिति के अध्यक्ष को सौंपनी होंगी. इसके बाद निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपयुक्त प्रस्तावों को एमसीडी के प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
योगेश वर्मा ने कहा कि लक्ष्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जिसमें बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने के साथ संवेदनशील, अनुशासित, संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक भी बनें. इस पहल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा.
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