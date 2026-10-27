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ईटीवी भारत की खबर का असर, स्कूल से वंचित बच्चों का हुआ नामांकन, डीईओ और डीएसई ने की ईटीवी भारत की तारीफ

बच्चों से बात करते जिला शिक्षा अधीक्षक और अन्य ( Etv Bharat )

लातेहारः ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. लातेहार जिला मुख्यालय के राजहार मोहल्ले में रहने वाले लगभग 10 बच्चों का नामांकन स्कूल में नहीं होने की खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया. मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू और जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार बच्चों तथा उनके अभिभावकों से मिलने पहुंचे और सभी योग्य बच्चों का नामांकन स्कूल में करवा दिया. इस दौरान अधिकारियों ने ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता की भी तारीफ की.

ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी