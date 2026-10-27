ईटीवी भारत की खबर का असर, स्कूल से वंचित बच्चों का हुआ नामांकन, डीईओ और डीएसई ने की ईटीवी भारत की तारीफ
लातेहार में शिक्षा अधिकारियों ने अभिभावकों से बातचीत की, उनकी समस्याओं का समाधान कर स्कूल से दूर बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ा.
Published : October 27, 2026 at 7:23 PM IST
लातेहारः ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. लातेहार जिला मुख्यालय के राजहार मोहल्ले में रहने वाले लगभग 10 बच्चों का नामांकन स्कूल में नहीं होने की खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया. मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू और जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार बच्चों तथा उनके अभिभावकों से मिलने पहुंचे और सभी योग्य बच्चों का नामांकन स्कूल में करवा दिया. इस दौरान अधिकारियों ने ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता की भी तारीफ की.
ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी
दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय के राजहार मुहल्ले में रहने वाले लगभग 10 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था. आधार नहीं रहने के कारण बच्चों का नामांकन भी स्कूलों में नहीं हो पा रहा था. इस खबर को ईटीवी भारत ने सोमवार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया. खबर के प्रकाशन के बाद 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया.
जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाने की प्रक्रिया आरंभ
मंगलवार को लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू और लातेहार जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार पूरी टीम के साथ बच्चों तथा उनके अभिभावकों से मिलने पहुंचे. पूरी स्थिति की जानकारी लेने के बाद अधिकारी सभी बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल ले और बच्चों के घर से थोड़ी दूर पर स्थित आश्रम विद्यालय में उनका नामांकन करवा दिया. इस दौरान जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम थी, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में भेजने की भी व्यवस्था करवा दी. साथ ही साथ बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाने की प्रक्रिया आरंभ करवा दी.
ईटीवी भारत की अधिकारियों ने तारीफ की
इधर बच्चों के नामांकन के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू ने ईटीवी भारत की खबर की भी तारीफ की. जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ईटीवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी. जिले के वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त ने भी खबर को टैग करते हुए इस मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया था.
कुछ बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजा जाएगा
मंगलवार को शिक्षा विभाग की टीम ने बच्चों से मुलाकात की और उनका नामांकन भी करवा दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक बात और सामने आई कि बच्चों के अभिभावक काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं ,इसी कारण इनका नामांकन नहीं हो पा रहा था. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू ने कहा कि राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है. इस मामले में तत्काल एक्शन लिया गया और सभी बच्चों का नामांकन भी कर दिया गया. वहीं कुछ बच्चे जो 6 साल से कम के थे उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र भेजा जाएगा.
जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जल्द बने
इधर जिला प्रशासन द्वारा की गई इस सकारात्मक पहल की कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने भी तारीफ की. पंकज तिवारी ने कहा कि बच्चों का नामांकन होना काफी अच्छी बात है. परंतु उपायुक्त से यह भी आग्रह है कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी यथाशीघ्र बनाया जाए.
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