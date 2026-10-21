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रेवाड़ी में दूषित पानी पी रहे सरकारी स्कूल के बच्चे! 90 विद्यालयों में पानी के सैंपल फेल, अब होगी कार्रवाई?

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रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी के 90 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक रेवाड़ी में 638 सरकारी स्कूल संचालित हैं. जिनमें से 90 में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. रेवाड़ी के जिन 90 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाई को कहा है.

90 सरकारी स्कूल में पानी के सैंपल फेल: रिपोर्ट में लिखा गया है कि परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जिन विद्यालयों में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है, उन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाए.