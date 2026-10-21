रेवाड़ी में दूषित पानी पी रहे सरकारी स्कूल के बच्चे! 90 विद्यालयों में पानी के सैंपल फेल, अब होगी कार्रवाई?
रेवाड़ी कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रेवाड़ी के 90 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल मिले हैं.
Published : October 21, 2026 at 11:54 AM IST
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी के 90 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक रेवाड़ी में 638 सरकारी स्कूल संचालित हैं. जिनमें से 90 में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. रेवाड़ी के जिन 90 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल मिले हैं. शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाई को कहा है.
90 सरकारी स्कूल में पानी के सैंपल फेल: रिपोर्ट में लिखा गया है कि परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जिन विद्यालयों में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है, उन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाए.
- जिन विद्यालयों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health ) का पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तथा पानी पीने योग्य नहीं है. उन विद्यालयों में विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल कनेक्शन एवं जलापूर्ति की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें.
- जिन विद्यालयों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जलापूर्ति पहले से उपलब्ध है, लेकिन पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है. उन विद्यालयों में पानी की टंकियों की अच्छी तरह सफाई एवं आवश्यकतानुसार कीटाणुशोधन करवाया जाए तथा पेयजल की दोबारा जांच (Retesting) करवाई जाए.
- जिन विद्यालयों में अभी तक Water Testing नहीं हुई है, उनमे में भी तुरंत Water Testing करवाई जाए.
जांच रिपोर्ट में सामने आया कि पानी के कुछ नमूनों में टीडीएस की मात्रा अधिक पाई गई, जबकि कुछ में बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है.
अगस्त-सितंबर में भेजे गए थे पानी के सैंपल: दरअसल अगस्त-सितंबर में विद्यालय मुखियाओं की ओर से स्कूलों में उपलब्ध पानी की जांच कराई गई थी. इसके तहत हैंडपंप, बोरवेल और नलों से पानी के नमूने लेकर जनस्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला में भेजे गए थे. जांच के बाद विद्यालय मुखियाओं ने पानी के स्रोतों की जानकारी के साथ रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी थी. इस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
स्कूलों में RO की व्यवस्था नहीं! जारी रिपोर्ट के मुताबिक कई सरकारी स्कूलों में आरओ और वाटर फिल्टर की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ स्कूलों में लगे आरओ लंबे समय से खराब पड़े हैं. ऐसे में बच्चों को उपलब्ध पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चुनौती बना हुआ है. बावल, रेवाड़ी और नाहड़ खंड के स्कूलों में स्थिति अधिक खराब बताई गई है.
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