ETV Bharat / state

फरीदाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चे Meta AI से कर रहे पढ़ाई, तकनीक के साथ छात्र-छात्राओं को किया जा रहा अपडेट

AI के थ्रू जानकारी ढूंढ रहे हैं बच्चेः स्कूल के प्रिंसिपल चतर सिंह ने बताया कि "हमारे जिले के FLN ( बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता) कोऑर्डिनेटर मनमोहन भारद्वाज ने हमें प्रोजेक्ट दिया कि AI के थ्रू टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे और इस दौरान वह वीडियो भी बनाएंगे. प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उस प्रोजेक्ट को 8 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करेंगें. उसके बाद यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड स्कूल कंपटीशन में जाएगा .स्कूल की ओर से हमने प्रोजेक्ट तैयार करके उन्हें भेज दिया. इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना AI का फायदा बच्चों को भी मिले."

इस दौरान फरीदाबाद के एत्मादपुर स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य चतर सिंह ने सोचा क्यों न टीचरों के साथ छोटे-छोटे बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए और उन्हें सिखाया जाए. स्कूल के प्रिंसिपल के पहल से अब सरकारी स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके जरिए पढ़ाई कर रहे हैं.

प्रिंसिपल की पहल पर बच्चे सीख रहे हैं AI का प्रयोगः दरअसल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कई स्कूलों के टीचरों को कहा गया कि था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी इकट्ठा करें और इसकी ट्रेनिंग लें. स्कूल में जो भी गतिविधियां हो रही है, उसके ऊपर वीडियो बनाकर सबमिट करें ताकि उन स्कूलों को पुरस्कृत किया जाए.

फरीदाबाद: अब निजी स्कूलों के तर्ज पर फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है. यही वजह है कि AI यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से उपयोग करने की जानकारी फरीदाबाद के एत्मादपुर स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि "इस दौरान और मैंने और हमारे टीचरों ने खुद बच्चों को AI की ट्रेनिंग देने लगे. बच्चों के हर घर में लगभग स्मार्टफोन है, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए. इसके बाद हमने बच्चों को AI के थ्रू किसी टॉपिक को ढूंढना, कविता पढ़ना, किसी फोटो को खींचकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और भी कई तरह की चीज हमने सिखाई जो बच्चे अब कर रहे हैं."

अगले साल से नौवीं कक्षा में बच्चों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग: प्रिंसिपल चतर सिंह ने कहा कि "हालांकि यह प्राइमरी स्कूल है. यहां पर छोटे-छोटे बच्चे हैं. लेकिन अगले साल से नौवीं क्लास के ऊपर के बच्चों को हरियाणा के सभी स्कूलों में 2026 से AI की ट्रेनिंग दी जाएगी. उससे पहले ही हमने इसको शुरू किया और जिले में पहला स्कूल हमारा है, जिसने AI के थ्रू बच्चों को पढ़ना शुरू किया. हम बच्चों को भी AI की ट्रेनिंग दे रहे हैं."

प्रिंसिपल ने बताया कि "बच्चे भी बड़े आसानी के साथ AI का प्रयोग करके अपने किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं. इसके अलावा अलग-अलग तरह की फोटो को AI में डालकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. इसका फायदा है कि बच्चे कम समय में पढ़ाई कर लेते हैं और टीचर भी और AI थ्रू पढ़ाते हैं. इस दौरान टीचर को भी कम समय में बच्चों को अधिक समझने का मौका मिलता है और यही वजह है कि हमने अपने स्कूल में इसकी शुरुआत की है."

छात्रा ने बताया अपना अनुभवः वहीं स्कूल के पांचवी क्लास की छात्रा खुशी ने बताया कि "हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है. कोई भी टॉपिक होता है उसके बारे में हम AI में डालते हैं और यह हमें पूरी जानकारी मिल जाती है. इसके अलावा हम लोग कविताएं भी AI के थ्रू पढ़ते हैं. हम किसी भी फोटो को AI में खींचकर अपलोड करते हैं. वह उसके बारे में हमें जानकारी दे देता है. स्कूल के अलावा भी हम घर पर इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं. हमें स्कूल में नई-नई जानकारियां भी AI जरिए मिलती है."

सरकारी स्कूल में नई पहलः आपको बता दें अभी तक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और वहां के बच्चे इस विज्ञान को सीख रहे हैं. लेकिन फरीदाबाद जिले का यह पहला सरकारी स्कूल बन गया है जहां पर इस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है. वहीं छोटे बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख रहे हैं.