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भंगेली गांव में फोड़े-फुंसियों की समस्या से बच्चे और ग्रामीण परेशान, क्या पानी से हुआ संक्रमण?

उत्तरकाशी: भटवाड़ी ब्लॉक के भंगेली गांव में बच्चों समेत करीब 20-25 लोगों में फोड़े-फुंसियों की शिकायत सामने आई है. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और प्रभावित लोगों की जांच कर उन्हें दवा दी. वहीं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है. ग्राम प्रधान की मानें तो फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं. उधर, ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत नए जलस्रोत को पेयजल लाइन से जोड़ने के बाद से त्वचा संबंधी समस्या सामने आने की बात कही है. हालांकि, अभी तक पानी से संक्रमण होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

भंगेली के ग्राम प्रधान संदीप सिंह ने बताया कि गांव में करीब 10 से 15 वर्ष की उम्र के कुछ बच्चों के शरीर पर फोड़े-फुंसियां होने की शिकायत मिली थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और 9 प्रभावित बच्चों समेत करीब 20-25 लोगों की जांच की. सभी को आवश्यक दवाएं दी गईं. उनके मुताबिक, नए जलस्रोत को पेयजल लाइन से जोड़ने के बाद से ग्रामीणों में इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं. ग्रामीणों ने पेयजल की जांच कराने की मांग भी की है.

बारिश में बैक्टीरिया पनपने की संभावना: मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय सिंह ने बारिश में बैक्टीरिया पनपने और हाइजीन की कमी से त्वचा संबंधी समस्या होने की आशंका जताई है. उन्होंने ग्रामीणों से साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि,