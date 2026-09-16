भंगेली गांव में फोड़े-फुंसियों की समस्या से बच्चे और ग्रामीण परेशान, क्या पानी से हुआ संक्रमण?
उत्तरकाशी के भंगेली गांव में फोड़े-फुंसियों की समस्या, ग्रामीण बोले- पानी से हुआ, जल संस्थान ने पानी से संक्रमण के दावे को बताया भ्रामक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 4:11 PM IST
उत्तरकाशी: भटवाड़ी ब्लॉक के भंगेली गांव में बच्चों समेत करीब 20-25 लोगों में फोड़े-फुंसियों की शिकायत सामने आई है. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और प्रभावित लोगों की जांच कर उन्हें दवा दी. वहीं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है. ग्राम प्रधान की मानें तो फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं. उधर, ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत नए जलस्रोत को पेयजल लाइन से जोड़ने के बाद से त्वचा संबंधी समस्या सामने आने की बात कही है. हालांकि, अभी तक पानी से संक्रमण होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.
भंगेली के ग्राम प्रधान संदीप सिंह ने बताया कि गांव में करीब 10 से 15 वर्ष की उम्र के कुछ बच्चों के शरीर पर फोड़े-फुंसियां होने की शिकायत मिली थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और 9 प्रभावित बच्चों समेत करीब 20-25 लोगों की जांच की. सभी को आवश्यक दवाएं दी गईं. उनके मुताबिक, नए जलस्रोत को पेयजल लाइन से जोड़ने के बाद से ग्रामीणों में इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं. ग्रामीणों ने पेयजल की जांच कराने की मांग भी की है.
बारिश में बैक्टीरिया पनपने की संभावना: मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय सिंह ने बारिश में बैक्टीरिया पनपने और हाइजीन की कमी से त्वचा संबंधी समस्या होने की आशंका जताई है. उन्होंने ग्रामीणों से साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि,
"बारिश के मौसम में हाइजीन से जुड़े बैक्टीरिया पनपने और साफ-सफाई की कमी के कारण त्वचा संबंधी इस तरह की समस्या हो सकती है. स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित लोगों की निगरानी कर रही है. जिन लोगों में शिकायत मिली है, उनकी दोबारा जांच भी कराई जाएगी."- डॉ. श्याम विजय सिंह, सीएमओ, उत्तरकाशी
सीएमओ श्याम विजय ने बताया कि स्वास्थ्य टीम की ओर से गांव में लगातार कैंप किया जा रहा है. उपचार के बाद बच्चों की स्थिति सामान्य है. फोड़ा-फुंसी आदि लक्षणों में भी सुधार देखा गया है. वहीं, गांव में कॉक्ससैकी वायरस संक्रमण की खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से निराधार है.
सीएमओ विजय सिंह ने जल संस्थान को पेयजल के सैंपल लेकर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं. अब पानी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पेयजल में किसी तरह का संक्रमण या गुणवत्ता संबंधी समस्या है या नहीं, लेकिन एक साथ कई लोगों के चेहरे समेत शरीर पर फोड़े-फुंसियां होने से दहशत का माहौल है.
जल संस्थान के ईई बोले- 'पानी से फोड़े-फुंसियां होने का दावा गलत': वहीं, मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एलसी रमोला ने पानी से फोड़े-फुंसियां होने के दावे को गलत और भ्रामक बताया. उन्होंने कहा कि,
"दूषित पानी के कारण पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फोड़े-फुंसियों को सीधे तौर पर पानी से जोड़ना उचित नहीं है. फिलहाल, पेयजल में किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आई है और ग्रामीण पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बिना चिकित्सकीय जांच के पानी से संक्रमण होने की बात कहना सही नहीं है. हालांकि, पेयजल के सैंपल की जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी."- एलसी रमोला, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान
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